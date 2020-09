In een woning aan de Nieuwe Bellevue in Bussum is zaterdag een dode vrouw aangetroffen. De politie heeft later op de dag een man aangehouden.

Het is volgens de politie nog niet duidelijk hoe de vrouw om het leven is gekomen en of er sprake is van een misdrijf. Dat wordt op dit moment onderzocht.

Later meer.

Bron: ANP

Beeld: Caspar Huurdeman