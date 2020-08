Dode in te water geraakte auto in het Westland

In het Westland is bij een ongeval iemand om het leven gekomen. Op de Burgemeester van der Goeslaan (N223) in De Lier raakte rond 03.00 uur een auto te water.

Een van de twee inzittenden overleefde het niet, hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren maar hulp mocht niet meer baten. De andere inzittende kon zichzelf op tijd in veiligheid brengen. Die persoon is overgebracht naar het ziekenhuis met onbekende verwondingen.

De politie die de toedracht onderzoekt. Over de identiteit van het overleden slachtoffer is niets bekend.

Beeld: District8