Dode bij schietpartij in Rotterdam, uitgebrande auto gevonden

Bij een schietpartij aan de Clazina Kouwenbergzoom in Rotterdam is een dode gevallen. Dat meldt de politie via Twitter.

Rond 22:15 werden er schoten gehoord, waarna de politie snel uitrukte. Agenten troffen een zwaargewonde man aan. Er is nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke.

Verderop in Capelle aan den IJssel werd een brandende auto gevonden, de politie denkt dat het voertuig mogelijk verband houdt met de schietpartij. Meerdere hulpdiensten rukten uit en de omgeving is afgezet.

Beeld: ANP