Dode bij ernstig ongeluk op A1 bij Holten

Bij een ernstig ongeluk op de A1 bij Holten is woensdagochtend een dode gevallen. Een bestelbusje ramde een vrachtwagen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en identiteit van het slachtoffer.

De A1 tussen Deventer en Lochem is korte tijd afgesloten geweest voor verkeer vanwege het politie-onderzoek. Verkeer in oostelijke richting moet omrijden via Zwolle over de A50, de A28 en de N35. Dat levert een vertraging van meer dan een uur op volgens de wegbeheerders. Aan de andere kant van de snelweg A1 tussen Rijssen en Lochem gold ook een afsluiting, die weghelft is inmiddels weer vrijgegeven.

Beeld: SPS Media