Voorbijganger vindt dode man in auto te water in Heerhugowaard

Een voorbijganger heeft maandagochtend in het water langs de Huygendijk in het Noord-Hollandse Heerhugowaard een dode man in een auto gevonden.

Het is nog onduidelijk hoe lang de auto al in het water langs de N508 lag, aldus de politie. Ook is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer om het leven is gekomen. De politie is ter plaatse en doet onderzoek.