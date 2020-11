Gevonden dode man in auto Amersfoort is omgekomen door geweld

In Amersfoort is vrijdagmiddag een overleden man gevonden in een auto in de buurt van het station. De politie meldt zaterdag dat hij door geweld om het leven is gekomen. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Rond 13.30 uur kwam er een melding binnen over iemand die onwel was geworden in de Stationsstraat. De man zat voorover in een groene Saab en reageerde niet. Toen agenten ter plaatse kwamen, concludeerden ze al snel dat hij was overleden.

Uit onderzoek is gebleken dat de man door een misdrijf is omgekomen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie roept getuigen of mensen die meer weten over de dood van de man op om contact op te nemen via telefoonnummer 0800-6070, of anoniem 0800-7000.