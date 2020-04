Dode man aangetroffen in geparkeerde auto in Amsterdam

In een auto die geparkeerd staat in de Amsterdamse buurt de Baarsjes is het lichaam aangetroffen van een overleden man. Het lichaam werd gevonden in een voertuig aan de Cornelis Dirkszstraat, meldt de politie woensdag.

Een voorbijganger zag het lichaam in de auto. Waarschijnlijk zat de man achter het stuur. “We houden rekening met alle scenario’s”, laat een woordvoerder weten. “Het kan gaan om een misdrijf, maar de man kan ook onwel zijn geworden.”

De doodsoorzaak van de man wordt onderzocht.

Beeld: Google Streetview