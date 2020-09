Lichaam gevonden in woning in Heerde, één persoon aangehouden

Op de Korte Heegde in het Gelderse Heerde is een overleden persoon gevonden, meldt de politie. In verband met de zaak is een persoon aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

De identiteiten van zowel de overleden als de aangehouden persoon, zijn nog niet bekend.

Geschrokken

Volgens een correspondent ter plaatse zijn buurtbewoners geschrokken van het nieuws. Veel van hen kwamen naar buiten om te kijken wat er aan de hand was, of stonden voor het raam.

Overleden persoon aangetroffen aan de Korte Heegde in Heerde. 1 aanhouding verricht, politie doet onderzoek naar toedracht #Heerde #politie #onderzoek — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) September 11, 2020

ANP

Beeld: SPS Media