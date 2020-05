Bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto op de N322 bij het Gelderse dorp Rossum iemand om het leven gekomen. De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden.

Het dodelijke slachtoffer is één van de inzittenden van de personenauto. Een ander persoon uit de auto is met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De politie meldt dat de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden. “Dat is standaard protocol bij een dodelijk verkeersongeval.”

#Rossum. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden voor verhoor. Dat is standaard protocol bij een dodelijk ongeval. VOA (Verkeersongevallen Analyse) doet onderzoek naar de toedracht. (2/2) ^AC. https://t.co/7kC1rq9VrB — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) May 28, 2020

Hoe de twee voertuigen met elkaar in botsing zijn gekomen, is niet duidelijk. De vrachtwagen strandde in de berm, terwijl de personenauto tegen een boom tot stilstand kwam. Een speciaal team van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeluk.

De N322 is in beide richtingen afgesloten.

Tekst: ANP/Redactie