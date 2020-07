Dode door brand in seniorenwoning Geleen

Een brand in een appartement in Geleen, in Limburg, heeft iemand het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer, vermoedelijk de bewoner, is nog niet bekendgemaakt.

De brandweer kreeg rond 08.45 uur een melding binnen over de woningbrand. Het vuur kon snel worden geblust door de brandweer.

Ontruimd

Het seniorencomplex aan de Geenstraat werd ontruimd en een aantal bewoners is met behulp van een hoogwerker van de brandweer in veiligheid gebracht.

“De bewoners van het complex kunnen inmiddels weer terug naar hun woningen”, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak en oorzaak van de brand.

Bij de brand in de woning in Geleen is helaas een slachtoffer gevallen. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Brandweer en politie stellen een onderzoek in. De overige bewoners van het complex kunnen inmiddels weer terug naar hun woningen. — Veiligheidsregio Zuid-Limburg (@VRZuidLimburg) July 21, 2020

Beeld: Google Streetview