Dode gevonden in straat spookgezin Ruinerwold

De politie heeft een dode aangetroffen in het water aan de Buitenhuizerweg in Ruinerwold. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Er wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van de persoon. Ook onderzoekt de politie de doodsoorzaak.

Wij hebben zojuist een overleden persoon aangetroffen in het water aan de Buitenhuizerweg in Ruinerwold. We doen onderzoek naar de identiteit van van de persoon en hoe hij of zij om het leven is gekomen. — Politie Drenthe (@poldrenthe) June 9, 2020

Spookgezin Ruinerwold

De Buitenhuizerweg in Ruinerwold werd in oktober 2019 wereldnieuws. In een boerderij aan de weg werd een spookgezin aangetroffen dat jarenlang afgesloten leefde van de buitenwereld. Aan het hoofd van het gezin stonden ‘klusjesman’ Josef B en vader Gerrit Jan van D., die onder meer verdacht wordt van vrijheidsberoving van zes van de kinderen van D.

