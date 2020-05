Dode aangetroffen na brand in Velp

Bij een brand achter een woning aan de Karekietstraat in Velp is zondag aan het eind van de avond een dode gevonden. Het lichaam lag in de tuin. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

De melding van de brand kwam rond 23:15 binnen. Volgens een correspondent ter plaatse bleek er al gauw meer aan de hand te zijn. De hulpdiensten stuitten op een stoffelijk overschot in de tuin achter de woning.

De politie onderzoekt de doodsoorzaak en toedracht. Naar verwachting wordt in de loop van vandaag meer duidelijk.

Beeld: SPS Media