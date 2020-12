Dit is de winnaar van Het Perfecte Plaatje 2020

Dinsdagavond werd vlogger Bibi Breijman uitgeroepen tot winnaar van Het Perfecte Plaatje 2020. In het programma moeten BN’ers proberen de mooiste foto te maken. De vakjury, bestaande uit William Rutten en Cynthia Boll, vonden de beelden van Bibi Breijman het mooist.

De grote finale-opdracht was een drieluik op de Wadden, waarin zeehondjes moesten voorkomen. Breijman verklaarde na afloop superblij te zijn met de winst. Ze nam het in de finale op tegen cabaretier Stefano Keizers. De winst van het programma bezorgt Breijman een reportage in het blad National Geographic.

Finale Het Perfecte Plaatje 2020 in Nederland

Door de uitbraak van het coronavirus kon de finale van Het Perfecte Plaatje 2020 niet in het buitenland plaatsvinden, wat normaal wel het geval is. Het programma was goedbekeken dit seizoen en trok gemiddeld boven de miljoen kijkers. Ook Patricia Paay, Miljuschka Witzenhausen, Art Rooijakkers en Bert van Leeuwen deden dit seizoen mee.

ANP/Redactie

Beeld: Unsplash