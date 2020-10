Disney+ plaatst waarschuwing: racisme in Dombo en Peter Pan

Videostreamplatform Disney+ geeft bij sommige klassieke Disney-tekenfilms een waarschuwing voor racisme af. Volgens Disney bevatten de bewuste tekenfilms stereotyperingen die verkeerd of gedateerd zijn.

Bij onder andere de films Aladdin, Dombo, Peter Pan, Aristokatten en Jungle Boek staat nu de volgende waarschuwing: “Dit programma bevat negatieve voorstellingen en/of een verkeerde behandeling van mensen of culturen. Deze stereotypen waren toen al verkeerd en zijn dat nu nog steeds.”

Verder laat Disney in de waarschuwing weten de tekenfilms bewust niet te hebben verwijderd, “omdat we de schadelijke gevolgen ervan willen erkennen, zodat we ervan kunnen leren en een maatschappelijk gesprek op gang kunnen brengen voor een inclusievere toekomst voor iedereen.”

Racisme in Disneyfilms

Via een speciale website geeft Disney bovendien inhoudelijke informatie over wat dan precies als racistisch kan worden gezien. In Peter Pan worden bijvoorbeeld de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika stereotyperend afgebeeld en neergezet. Er wordt naar hen verwezen als ‘roodhuiden’ en bovendien spreken ze slecht.

In Aristokatten is een kat te zien die met eetstokjes een piano speelt en stereotyperende Aziatische uiterlijke kenmerken heeft. Ondertussen zingt hij met aangezet accent een lied waarin hij de Chinese cultuur beschimpt.

De waarschuwing wordt getoond als iemand de bewuste tekenfilm wil afspelen, maar is ook te lezen onder het kopje ‘informatie’ in de app van het platform.