Feestgangers gaan los in drive-through discotheek in Bunnik

De discotheken zijn al sinds maart dicht. Maar sinds vorige week kun je bij discotheek Brothers in Bunnik toch dat feestgevoel van ‘toen het nog kon’ ervaren. In samenwerking met burgerzaak Meneer Smakers is er een disco drive through georganiseerd. Vanuit de auto kunnen de mensen de gehele disco beleving met dj, laserlichten en zelfs danseressen ervaren.

“Er was donderdag iemand geweest en die had een TikTok video gemaakt. Het was al snel veel bekeken”, vertelt de bedrijfsleider Patrick van den Brink. Dit weekend was het daarom ook een drukte van jewelste.

Wel moest je er iets voor over hebben, want door vijf minuten te kunnen feesten, moet je soms wel een uur wachten. Sommige bestuurders hadden het ervoor om een uur te rijden naar de disco.

