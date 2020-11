Het lijkt erop dat circusolifant Buba een verblijfsvergunning krijgt. Minister Carola Schouten van Landbouw wil de 45-jarige Afrikaanse dikhuid overplaatsen naar het buitenland, maar daar wil de Tweede Kamer nu een stokje voor steken. Dinsdag wordt er een definitief besluit genomen.

Die dag wordt er in de Tweede Kamer namelijk gestemd over de motie van CDA en PVV die ervoor moet zorgen dat de olifant mag blijven. Een ruime meerderheid van de Kamer lijkt het voorstel te steunen. Dat zou betekenen dat Buba bij het circus van de familie Freiwald mag blijven.

Lees ook: Krijgt de Afrikaanse circusolifant Buba een verblijfsvergunning?

Olifanten mogen sinds 2015 niet meer optreden in het circus. Ook mogen die dieren niet meer vervoerd worden. Buba was hierop een uitzondering, omdat hij de enige in Nederland overgebleven circusolifant is. De dikhuid is nu nog te zien als ‘huisdier’. Maar de vergunning hiervoor loopt in januari af, waardoor er snel een opvangplek voor de olifant moest worden gezocht.

‘Frankrijk is geen optie’

Minister Schouten stond op het punt om Buba naar Elephant Haven in Frankrijk te sturen, een centrum speciaal voor gepensioneerde olifanten uit circussen en dierentuinen. Dat leek familie Freiwald, die eigenaar van de Afrikaanse dikhuid is, echter geen goed idee.

Lutz Freiwalt zei donderdagavond in talkshow Op1 nog dat het welzijn van Buba het belangrijkste is en dat hij hoopte dat het dier bij hen kon blijven. “Frankrijk is geen optie. Daar zitten ze alleen en de sociale kudde van Buba is mijn familie.”

Lees ook: Boeren steunen noodlijdend Circus Renz met voedsel: ‘Dieren in nood laat je niet stikken’

Dierenwelzijnscoördinator Kevin van Geet van Circuspunt was het helemaal met de circusfamilie eens. Daarnaast sprak hij er schade van dat het verbod op wilde zoogdieren in circussen werd ingevoerd zonder dat er door de politiek over de toekomst van de dieren was nagedacht.

Bovenstaande reportage werd vorige week uitgezonden in Hart van Nederland