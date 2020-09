Dilani over uitspraak adoptiezaak: 'Het is erop of eronder'

Dilani Butink hoort vandaag de uitspraak in de zaak die ze heeft aangespannen tegen de staat. Rond haar adoptie – en vele andere adopties – in de jaren tachtig en negentig is van alles misgegaan. Ze wil daar erkenning voor, het is de eerste keer dat iemand de staat daagt rond een adoptiezaak. “Ik ben heel zenuwachtig. Het is erop of eronder.”

Dilani is in 1992 geadopteerd uit Sri Lanka. Dat is waarschijnlijk op een onrechtmatige manier gebeurd. Talloze adopties zijn in de jaren tachtig en negentig onder schimmige omstandigheden uitgevoerd. Zo waren er speciale agenten die op zoek gingen naar alleenstaande moeders om hen aan te sporen hun baby’s af te staan. Daar werd grof geld mee verdiend. Uit een document in handen van Dilani en haar advocaat Lisa-Marie Komp blijkt dat het toenmalige ministerie op de hoogte was van de misstanden. Maar er gebeurde niets om het probleem aan te pakken.

Dilani wil dat de overheid dat nu erkent, dat er een schadeloosstelling komt en een DNA bank voor geadopteerden uit Sri Lanka, zodat het misschien toch mogelijk is om biologische ouders op te sporen. Minister Sander Dekker kondigde in mei van dit jaar al aan de zaak diepgaand te willen onderzoeken. “Het hele verhaal is nu in ieder geval opgeborreld,” zegt Dilani. “Meerdere mensen komen naar buiten met hun verhaal, ook uit andere landen. Er wordt over gepraat en steeds meer mensen krijgen kennis van hoe het is gegaan rond de adopties. Het is goed om te beseffen dat het is misgegaan.”