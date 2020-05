Hans en Joke kunnen eindelijk weer naar de dierentuin: 'Joehoe, we mogen weer!'

De dierentuinen in Nederland gaan zo langzamerhand, om beurten, weer open. Woensdag was het de beurt aan de Amsterdamse dierentuin Artis en ZooParc Overloon. Zij openden hun deuren, voorlopig nog even alleen voor vaste abonnementhouders.

Hans en Joke Schweig hebben al 19 jaar een abonnement op Overloon en zijn er geregeld te vinden. Vanwege de corona-sluiting hebben ze het weken zonder hun favoriete dierentuin moeten doen. Het echtpaar was dolblij toen deze morgen de poorten weer open gingen.

Niet gevaarlijk in de dierentuin</h2.

"Het was echt weer van: Joehoe, we mogen weer!" vertelt Joke. Het stel stond er al om 09:00 uur. "We waren de eersten." Ondanks het coronavirus vindt het stel dat het niet gevaarlijk is in de dierentuin. "Dit is het waard. In de winkels moet je uitkijken, maar hier valt het wel mee."

ZooParc Overloon is voorbereid en heeft al enkele maatregelen genomen in de dierentuin zodat het voor iedereen veilig blijft. "We hebben natuurlijk de spatschermen opgehangen die iedereen kent vanuit de supermarkten en de bouwmarkten. We hebben eenrichtingsverkeer in het park, een verplichte looproute en op verschillende plaatsen desinfectiestations opgehangen, zodat mensen hun handen kunnen desinfecteren", aldus Roel Huibers van ZooParc Overloon.