Babynieuws uit Dierenrijk Mierlo: pinguïn legt haar eerste eieren

Een pinguïnpaar in dierentuin Dierenrijk in Mierlo broedt momenteel hun eerste nestje uit in het gloednieuwe pinguïnverblijf. Het verblijf werd in februari geopend en bevat ruim twintig Humboldt pinguïns uit twee andere Europese dierentuinen.

De dierverzorgers ontdekte de twee eieren vorige week bij een van de paartjes. “Het feit dat de dieren zich al zo snel op hun gemak voelen dat ze zich voortplanten, is voor ons een reden voor een rondedansje”, vertelt verzorger Stephan Rijnen.

Lees ook: Homoseksuele pinguïns broeden gestolen ei uit in Amersfoort

Relatief korte tijd

“We dachten natuurlijk al wel dat we hier een goed verblijf voor de pinguïns hadden gerealiseerd. Maar het is toch altijd even afwachten hoe de dieren het zelf vinden”, gaat Rijnen verder. “En dan is zo’n eerste ei, na relatief korte tijd, een hele mooie bevestiging.”

Het pinguïnpaar broedt momenteel om de beurt de twee eiren uit en is daar waarschijnlijk nog zo’n vier weken zoet mee. Als alles goed gaat, kan Dierenrijk dus over een kleine maand twee pinguïnkuikens verwachten.

Foto: ANP