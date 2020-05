Dierenbescherming wil landelijke chipplicht van katten

Ieder jaar raken ruim 38.000 katten vermist. Van alle vermiste katten die in de asiels terechtkomen, blijkt 83% geen chip te hebben of eentje die niet goed is geregistreerd. Ze kunnen daardoor niet terug naar hun baasje worden gebracht en hebben in bijna alle gevallen medische zorg nodig.

De dierenbescherming is daarom een petitie gestart voor de invoering van een landelijke chipplicht voor katten. Het chippen van honden is op dit moment al wel verplicht. En met succes: van alle honden die vermist raken, kan de dierenbescherming 93% direct met hun baasje herenigen. Bij katten is dat slechts 17%, waardoor 8.500 katten vaak onnodig lang in het asiel terechtkomen.

Minder dumpingen

De chipplicht moet er daarnaast voor zorgen dat baasjes bewuster omgaan met de keuze voor een dier, stelt de Dierenbescherming. Ze hoopt dat ook het ‘anoniem’ dumpen van katten zal afnemen, doordat de eigenaren geregistreerd staan en dus makkelijk zijn op te sporen.

De petitie kan hier worden ondertekend. Bij 40.000 handtekeningen wordt de petitie aangeboden aan de politiek.