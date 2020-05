Dierenambulance zoekt zich slag in de rondte naar 'vermist' lammetje

Dinsdagochtend hebben twee dierenambulance medewerkers in het Zeeuwse Walcheren grondig gezocht naar een lammetje dat vermist zou zijn. Dit bleek echter niet het geval: het lam was namelijk achter het hek gekomen waar de kudde schapen in de buurt van stond.

“Vanochtend hebben twee ambulance medewerkers zowat de kust marathon gelopen op zoek naar een lammetje. Het lammetje was ontsnapt en dacht dat het gras bij de buren groener was en had daar eigenlijk meteen spijt van en wilde maar weer wat graag terug naar de kudde”, schrijft Dierenwelzijn Walcheren op hun Facebookpagina.

Oplettende wandelaar

Een oplettende wandelaar merkte op dat het lammetje achter het hek zat verscholen en waarschuwde de dierenambulance. Het probleem was alleen nog dat de exacte locatie niet duidelijk was geworden. Beide ambulancemedewerkers zijn toen vanaf een ander punt de dijk op gelopen en elkaar tegemoet gekomen bij de schapen. Het schaapje is weer terug de wei in getild.

De boer heeft vervolgens het hekje waar het lammetje doorheen klom netjes gerepareerd.