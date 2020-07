Katten, honden en konijn gered na explosie Vlissingen: 'Elk leven telt'

“Het was bizar. Het leek wel een oorlogsgebied”. Jolanda Lichtenberg van dierenambulance Stichting Dierenwelzijn Walcheren en haar collega’s waren razendsnel ter plaatse na de explosie in een flat in Vlissingen donderdgavond. Ze wilden helpen en dat aanbod bleek bepaald niet overbodig.

Eén van de eerste dingen die ze zag tussen de ravage die de explosie en de daaropvolgende brand had veroorzaakt, was een brandweerman die een kat aan het beademen was. “Met zo’n heel klein zuurstofkapje.” Zijn reddingspoging was succesvol: de kat kwam weer bij en wordt nu bij de dierenarts in de gaten gehouden. Hij is stabiel, vertelt Jolanda opgelucht. “Hulde aan die brandweerman, echt. Hij zei: ‘elk dier telt. Elk leven telt’.”

Val van drie hoog

Jolanda kreeg door de massaal aanwezige hulpdiensten een rode kat in de armen geduwd. Van ooggetuigen hoorde ze dat de kat afkomstig was van het appartement boven de woning waar de explosie plaatsvond. “Hij kwam van drie hoog naar beneden. Hij is misschien gegooid door zijn baasjes om hem in veiligheid te brengen. Of hij is door de enorme klap over het balkon geblazen, kan ook. Hij was gehavend en zijn bekje was dik en rood, dus hij heeft een flinke smak gemaakt. Het is een wonder dat hij geen pootjes heeft gebroken, of erger.” Ook deze poes is door de dierenambulance naar de dierenarts gebracht en ook zijn toestand is stabiel. “Ik denk dat de baasjes van de katten ze vandaag wel mogen halen.”

Getraumatiseerd

Bij de explosie kwam één persoon, vermoedelijk de bewoner van het appartement waar de explosie plaatsvond, om het leven. Drie mensen raakten lichtgewond. De rest van de bewoners moest worden geëvacueerd en zaten getraumatiseerd te wachten op wat er verder zou komen, zegt Jolanda. “Een van de brandweerlieden wees me op twee verdwaasde mensen die verderop in een park zaten, met hun twee honden. Rond hen lag allemaal glas en hele stukken ruit. Ik gaf de dieren water en vroeg de baasjes of ik hun honden naar de dierenarts moest brengen, want misschien hadden ze wel rook ingeademd.” Dat wilden de baasjes wel, want dat was toch een zorg minder.

De bewoners werden geïnformeerd dat ze naar een hotel in Roosendaal zouden worden gebracht, want in Zeeland waren alle hotels door toeristen volgeboekt. Een man met een enorm konijn was in tranen. Een hond mocht wel mee naar het hotel, maar een konijn? Daar wist Jolanda wel wat op. “Ik zei hem dat zijn konijn een plekje kreeg in de noodopvang van een asiel. Ik beloofde hem dat er daar goed voor hem gezorgd zou worden en dat hij lekker eten zou krijgen.” Met een gerust hart vertrok het baasje naar het hotel.

‘Complimenten aan hulpdiensten’

Waarschijnlijk is er helaas toch een aantal dieren bij de brand omgekomen. Maar dat er dankzij de goede samenwerking tussen alle hulpdiensten toch dieren heelhuids uit de ravage kwamen “is geweldig”, vindt Jolanda. “Echt mijn complimenten aan de politie en de brandweer. Dat er zo als één wordt samengewerkt tussen alle ellende was zo mooi om te zien.”

Jolanda en haar collega’s zijn tot 03:30 bij het appartementencomplex gebleven om meteen te kunnen handelen indien nodig. En dan te bedenken dat er – dankzij inspanningen van Jolanda – pas sinds april een dierenambulance in de omgeving actief is. Bij een drama zoals donderdag gebeurde, blijkt maar weer het belang van zo’n hulpdienst. “Ik denk dat we in de afgelopen vier maanden meer hebben gezien dan dierenambulancevrijwilligers die al tien jaar actief zijn!”

Foto’s: Stichting Dierenwelzijn Walcheren