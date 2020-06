Dierenambulance Amsterdam gaat gratis honden, katten en konijnen chippen: 'Een chip kan levens redden'

Veel huisdieren worden nog altijd niet gechipt. Of ze worden wel gechipt, maar staan niet goed geregistreerd. En dat is een doorn in het oog van de Dierenambulance Amsterdam. Zij gaan daarom de komende tijd 2020 honden, katten en konijnen gratis chippen en registreren.

Volgens vrijwilligerscoördinator Madelon Kieft is van bijna tachtig procent van de dieren die binnenkomen niet duidelijk wie het baasje is. “Het heeft allerlei consequenties. Een dier kan niet terug naar zijn baasje worden gebracht en dan moet het naar de opvang. We zetten hem dan op de site en dan is het afwachten of het baasje dat ziet”, vertelt Kieft aan Hart van Nederland.

Dood

Maar in sommige gevallen kan het zelfs leiden tot de dood van een dier. “Stel dat een kat wordt aangereden en hij is niet gechipt. Dan mag de dierenarts maar beperkte handelingen verrichten, omdat er toestemming nodig is van de eigenaar”, legt Kieft uit. Het zou volgens haar dus kunnen betekenen dat een levensreddende operatie niet wordt uitgevoerd.

Toch begrijpt Kieft wel dat niet iedereen zijn dier chipt. “Je kan bij niemand in de portemonnee kijken. Als je naar een dierenarts gaat om je huisdier te laten chippen, ben je al snel veertig euro kwijt.” Dat de Dierenambulance van Amsterdam het nu gratis kan doen, komt door sponsoren. “Een collega van fondsenwerving heeft verschillende organisaties aangeschreven en die sponsoren ons.”

Voorbeeld

Bij de Dierenambulance van Amsterdam hopen ze dat andere dierenorganisaties hun voorbeeld volgen. “Niet iedereen mag zomaar chippen. We hebben allemaal een opleiding gehad van een dierenarts. En dat kost maar een avondje.” Kieft denkt dat er in het hele land genoeg bedrijven zijn die andere dierenorganisaties ook wel willen sponsoren.

De behoefte is er in elk geval wel. Want bij de Dierenambulance Amsterdam loopt het momenteel storm. “Het loopt echt goed. De komende dagen zijn we al volgepland.” Met het chippen alleen ben je er trouwens nog niet. Het is ook belangrijk dat de gegevens actueel blijven. Als je een nieuw adres of telefoonnummer niet doorgeeft, ben je alsnog onvindbaar.

Voor honden is een chip inmiddels verplicht, maar voor je kat bijvoorbeeld niet.

‘We gaan door’

De vraag is natuurlijk wat er gebeurt als de medewerkers straks 2020 – een symbolische verwijzing naar dit jaar – dieren hebben gechipt. “Wij gaan hier absoluut mee door”, zegt Kieft resoluut. De Dierenambulance gaat dan weer op zoek naar nieuwe sponsoren. En als dat niet lukt, dan gaan ze een kleine vergoeding vragen.



Foto: pixabay.com