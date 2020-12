Oppassen geblazen voor weggebruikers: code geel vanwege dichte mist

Op veel plaatsen in Nederland is het in de nacht van dinsdag op woensdag mistig. Het KNMI heeft voor vrijwel het hele land code geel afgegeven. Alleen voor de provincie Zeeland en de Waddeneilanden geldt de waarschuwing niet.

Volgens het KNMI is het zicht op plekken minder dan 200 meter. Het weerinstituut waarschuwt voor gevaarlijke rijomstandigheden door het slechte zicht: “Pas snelheid aan en houd voldoende afstand. Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden.” De waarschuwing geldt tot zeker woensdag 09.00 uur. In de loop van de nacht en de woensdagochtend verbetert het zicht langzaam.

Ook Rijkswaterstaat wijst automobilisten op de dichte mist. “Ga je de weg op vanavond of vannacht? Wees dan extra alert en check je (mist)verlichting.”

ANP