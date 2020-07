Boze boeren voeren opnieuw actie tegen de stikstofbeleid van het kabinet. Toch gaan niet alle boeren woensdag niet de weg op. “”Ik snap het idee: we springen op barricades. Maar ik ben meer een onderhandelaar.”

Actiegroep Farmers Defence Force houdt woensdag een landelijke actiedag tegen de plannen van minister Carola Schouten van Landbouw. Ze waren van plan om op trekkers naar het RIVM in Bilthoven te komen, maar door het trekkerverbod in Utrecht gaan de boze boeren met auto.

De minister wil dat boeren veevoer gaan gebruiken met minder eiwit erin om de stikstofuitstoot te verminderen, maar dat zien de boeren niet zitten. Ze zijn bang dat eiwitarm voedsel niet goed is voor hun dieren.

‘Meer een onderhandelaar’

Ook melkveehouder Berend Mulder is bang last te krijgen van de nieuwe veevoermaatregel, vertelt hij aan Hart van Nederland. Hij vreest voor de gezondheid van jongvee en vrouwtjes die net gekalfd hebben. “Die moeten eiwitten hebben, net als bij jonge kinderen”, legt de boer uit.

Toch is Berend niet van plan om te gaan demonstreren. “Ik snap het idee: we springen op barricades”, zegt hij begripvol. “Maar ik ben meer een onderhandelaar.” De melkveehouder zegt dat hij het “uiterste” uit de onderhandelingen wil halen. “Nu zitten we elkaar een beetje in het vaarwater.”

Daarnaast is hij bang dat er moeheid optreedt bij de burger. “Dat het wordt van: oh daar heb je ze weer.” Berend vindt wel dat de sector een statement moet maken, “maar ik wacht liever eerst even af tot ze definitief zeggen wat het wordt. Dan moeten we als boeren samen een grote actie doen.”

Burgers op bezoek

Jaap Lodders is akkerbouwboer en hij staat achter de acties. Om het beeld van boze, actievoerende boeren wat bij te stellen, geeft hij rondleidingen aan burgers om te kijken hoe het bij zijn bedrijf werkt. “Mensen krijgen een rondleiding langs de gewassen die we telen en daar vertellen we verhalen over. Daarmee willen we de land- en tuinbouw promoten.”

Ook de akkerboer blijft woensdag thuis, maar benadrukt wel dat hij de boerenprotesten ondersteunt. “We zijn eerder deze week meegegaan in Friesland met de trekkeractie, maar nu ga ik niet.” Jaap wil nodigt burgers op om zelf naar de boerderij te komen. “Jullie weten er niets van af, kom gewoon eens kijken!”

‘Wij zijn gematigd’

Melkveehouder Roy Meijer trekt wél naar naar Bilthoven. “Mensen hebben het idee: het enige wat boeren doen is snelwegen blokkeren. Dat is dit dus niet zo”, legt hij uit. “We willen de stem laten horen van jonge boeren. We zijn gematigd, we zitten overal aan tafel. Maar het punt van de veevoermaatregel is: we zitten er wel, maar we hebben niets te vertellen.”

Hij legt dat de landbouwsector zelf een paar aanbevelingen heeft gedaan om de stikstofuitstoot te beperken. De voermaatregel was er één van, maar de boeren bedoelden het volgens Roy niet op deze manier. “Het ministerie heeft de deuren dichtgedaan, zelf alles uitgewerkt en is daarna pas rond de tafel gegaan. Zij gaan hun eigen gang.”

De koeienboer maakt zich intussen ook zorgen over de toekomst. “Straks krijgen we grote thema’s als het klimaat en biodiversiteit. Als dat op dezelfde manier gaat, wat heeft het dan voor zin”, vraagt hij zich hardop af. “We willen meewerken, maar mensen moeten wel bedenken dat wij over dertig jaar nog steeds boer zijn. Als je de kans niet geeft, staan we in onze blote kont.”