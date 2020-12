Van Aart Staartjes tot Marc de Hond: deze bekende mensen overleden in 2020

In 2020 zijn veel prominenten uit binnen- en buitenland ons ontvallen. Wie in 2020 helaas overleden zijn, kan je teruglezen in onderstaande lijst:

Januari

2 januari: Tom Mulder (72), radioman, pseudoniem Klaas Vaak op zeezender Veronica, populaire dj bij de TROS (Havermoutshow, Poster, Vijftig pop of een envelop), directeur/dj Radio 10 Gold

9 januari: Rudolf de Korte (83), VVD-politicus, in kabinet-Lubbers I enkele maanden minister van Binnenlandse Zaken, in kabinet-Lubbers II vicepremier en minister van Economische Zaken

12 januari: Aart Staartjes (81), acteur, verteller in bijbelserie Woord voor Woord, Meneer Aart uit Sesamstraat, De Film van ome Willem, De Stratemakeropzeeshow, presentator intocht Sinterklaas

21 januari: Terry Jones (77), Britse acteur, schrijver en historicus, lid van satirische groep Monty Python, regisseerde hun films The Meaning of Life, Life of Brian en Monty Python and the Holy Grail

24 januari: Rob Rensenbrink (72), voetballer, met Nederlands elftal in WK-finale 1974 en 1978, legendarisch door schot op de paal, in België actief bij Club Brugge en RSC Anderlecht

26 januari: Kobe Bryant (41), Amerikaanse basketballer, wereldwijd erkend als een van de grootste sporters van zijn generatie, overleed met zijn 13-jarige dochter Gianna bij helikopterongeluk

Februari

5 februari: Kirk Douglas (103), Amerikaanse acteur, was Spartacus in gelijknamige film van Stanley Kubrick, in 1950 Oscar-nominatie voor rol van bokser in Champion, vader van acteur Michael Douglas

14 februari: Reinbert de Leeuw (81), dirigent en componist, mede-oprichter Schönberg Ensemble, vertolker composities Erik Satie, Grammy-nominatie, Edison Oeuvreprijs, tot hoge leeftijd gastdirigent

16 februari: Barry Hulshoff (73), voetballer, won met Ajax drie keer de Europacup I en in 1972 de wereldbeker, kwam veertien keer uit voor Oranje

19 februari: Jos van Kemenade (82), PvdA-politicus, minister van Staat, Onderwijsminister kabinetten Den Uyl, Van Agt II, Kamerlid, burgemeester Eindhoven, commissaris van de Koningin Noord-Holland

25 februari: Hosni Mubarak (91), Egyptische president, volgde Anwar Sadat op nadat die in 1981 was gedood, moest in 2011 aftreden na massale protesten tegen zijn bewind, veroordeeld voor fraude

28 februari: Bob Fosko (64), pseudoniem van Geert Timmers, zanger, De Raggende Manne, bedenker Hakkûhbar met hit Gabbertje, acteur in tv-series als Baantjer, Pietje Precies bij tv-intocht Sinterklaas

Maart

20 maart: Kenny Rogers (81), Amerikaanse zanger en acteur, duetten met Sheena Easton (We’ve Got Tonight) en Dolly Parton (Islands in the Stream), een van de bestverkopende countrysterren in de VS

24 maart: Albert Uderzo (92), Franse striptekenaar, met scenarioschrijver René Goscinny maker van Asterix en Obelix, stripalbums vertaald in ruim honderd talen en dialecten, Goscinny stierf in 1977

25 maart: Liesbeth List (78), pseudoniem van Elly Driessen, zangeres, trad op met Ramses Shaffy, vertolkte chansons van Jacques Brel, hoofdrol musical over Edith Piaf, Gouden Harp, diverse Edisons

30 maart: Bill Withers (81), Amerikaanse soulzanger, hits met Ain’t No Sunshine, Just the Two of Us en Lovely Day, drie Grammy Awards

April

4 april: Arnold Heertje (86), econoom, schrijver van lesboek De kern van de economie, veelgevraagd commentator op radio en televisie

12 april: Louis van Dijk (78), pianist, produceerde albums met jazz en klassieke muziek, Gevleugelde Vrienden met Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven, Gouden Harp, postuum Edison Jazz Oeuvreprijs

15 april: Dries Holten (84), componist, zanger, met Sandra Reemer duo Sandra & Andres met hits als Storybook Children, Als het om de liefde gaat, vertolker van Indische liedjes, Reemer stierf in 2017

20 april: Ronan O’Rahilly (79), Ierse zakenman, oprichter zeezender Radio Caroline met als credo Loving Awareness, speelfilm The Boat That Rocked (2009) gaat over succes piratenzenders op zee

21 april: Florian Schneider (73), Duitse muzikant, mede-oprichter elektro-popgroep Kraftwerk, hit Autobahn, band kreeg Grammy voor hele oeuvre

28 april: Eddy Pieters Graafland (86), keeper bij het Nederlands elftal, Feyenoord en Ajax, geldt als een van de beste Nederlandse doelmannen ooit

Mei

9 mei: Little Richard (87), pseudoniem van Richard Wayne Penniman, Amerikaanse zanger en pianist, rock-’n-roll-legende, hits Long Tall Sally, Lucille, Tutti Frutti, voorbeeld van Beatles en Rolling Stones

22 mei: Mory Kanté (70), Guineese zanger en muzikant, grote hit met Yéké yéké, hielp Afrikaanse muziek wereldwijd populair te maken

25 mei: George Floyd (46), Afro-Amerikaan, stierf door politiegeweld, omstanders filmden arrestatie waarbij hij niet meer kon ademen, gaf wereldwijd impuls aan protestbeweging Black Lives Matter

29 mei: Eric Schreurs (61), striptekenaar, vooral bekend van albums rond Joop Klepzeiker die ook als stripreeks verscheen in weekblad Nieuwe Revu, Stripschapprijs voor hele oeuvre

31 mei: Christo (84), volledige naam Christo Vladimirov Javacheff, Bulgaarse kunstenaar, beroemd door inpakken van grote objecten zoals bruggen en gebouwen waaronder de Rijksdag in Berlijn

Juni

2 juni: Jan Zeeman (78), oprichter textielketen Zeeman, na overname van 160 winkels van (Loek) Brons de grootste ’textielsuper’ van Nederland, alles zelf doen was zijn credo ook vervoer en reclame

3 juni: Marc de Hond (42), tv- en theatermaker, radio-dj, internetondernemer en rolstoelsporter, belangrijke spreekbuis van Nederlanders met een beperking, zoon van opiniepeiler Maurice de Hond

8 juni: Bonnie Pointer (69), Amerikaanse zangeres, vormde samen met drie zussen The Pointer Sisters met hits als Fire, Automatic en I’m So Excited, zus June stierf in 2006

10 juni: Aad van den Heuvel (84), journalist, auteur en tv-presentator, KRO’s Brandpunt, De Alles is anders-show, De ver van mijn bed-show en het satirisch consumentenprogramma Ook dat nog!

13 juni: Tineke Verburg (64), omroepster en presentatrice van TROS Aktua (in bedrijf), spelprogramma’s Triviant en Tien voor Taal, Supervrouwen (RTL)

14 juni: Betty Goudsmit (96), verzetsstrijder, werkte op de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam waarvandaan Joden werden gedeporteerd, redde honderden kinderen

18 juni: Vera Lynn (103), Britse zangeres, in de Tweede Wereldoorlog symbool van veerkracht en hoop voor de Britse troepen, eigen radioprogramma bij de BBC, haar hit We’ll Meet Again werd evergreen

19 juni: Ian Holm (88), Britse acteur, in The Lord of the Rings-reeks de hobbit Bilbo Baggins, ook rol in science fiction-film Alien, kreeg veel prijzen waaronder een aantal Tony Awards

19 juni: Carlos Ruiz Zafón (55), Spaanse schrijver van bestsellers als De schaduw van de wind en Het labyrint der geesten, zijn romans verschenen in meer dan veertig landen

Juli

6 juli: Ennio Morricone (91), Italiaanse dirigent, componist voor tientallen films zoals Once Upon a Time in the West, The Good, the Bad and the Ugly en The Hateful Eight, Oscar voor hele oeuvre

10 juli: Lara van Ruijven (27), schaatsster, won in 2019 als eerste Nederlandse vrouw wereldtitel shorttrack op de 500 meter, overleed aan ernstige complicaties auto-immuunziekte

12 juli: Wim Suurbier (75), voetballer, won met Ajax drie keer de Europacup 1, speelde zestig wedstrijden bij Oranje, waaronder twee (verloren) WK-finales, vormde komisch duo met Ruud Krol

25 juli: Peter Green (73), Britse gitarist, zanger, mede-oprichter Fleetwood Mac, met bandleden opgenomen in Rock and Roll Hall of Fame, schreef Oh Well, Black Magic Woman, aantal soloalbums

30 juli: Maarten Biesheuvel (81), schrijver, debuteerde met In de bovenkooi, schreef tientallen bundels met vaak hilarische en absurdistische verhalen, manisch depressief, P.C. Hooft-prijs

Augustus

11 augustus: Trini Lopez (83), Amerikaanse zanger, gitarist en acteur van Mexicaanse afkomst, door Frank Sinatra ontdekt, hits met If I Had a Hammer en La Bamba, rol in film The Dirty Dozen

14 augustus: Arthur Docters van Leeuwen (75), hoofd Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), baas van college van procureurs-generaal van het OM en voorzitter Stichting Toezicht Effectenverkeer

19 augustus: Atzo Nicolaï (60), VVD-politicus, Kamerlid, in kabinetten-Balkenende staatssecretaris Buitenlandse Zaken en minister voor Bestuurlijke Vernieuwing, bestuurder chemieconcern DSM

28 augustus: Chadwick Boseman (43), Amerikaanse acteur, vooral bekend van Marvel-film Black Panther, speelde zanger James Brown in Get on Up

September

2 september: Ad Simonis (88), kardinaal, bisschop Rotterdam, aartsbisschop Utrecht, zei op tv dat top katholieke kerk niet wist van seksueel misbruik door geestelijken, zou toch op de hoogte zijn geweest

15 september: Caroline Kaart (88), Schots-Nederlandse operazangeres en presentatrice, radioprogramma’s als Klassiek met Caroline, musicals Blijvend applaus en Amerika Amerika

18 september: Ruth Bader Ginsburg (87), sinds 1993 progressief lid Amerikaans Hooggerechtshof, na haar dood nam president Trump omstreden besluit om snel een conservatieve rechter voor te dragen

23 september: Juliette Gréco (93), Franse zangeres en actrice, vertolkte teksten van Jean-Paul Sartre en Albert Camus, liedjes Sous le ciel de Paris en Déshabillez-moi, stond in 2015 nog in Carré Amsterdam

25 september: Frans Derks (89), scheidsrechter, drie decennia actief in het betaald voetbal, flamboyante tv-persoonlijkheid, voorzitter van FC Dordrecht

Oktober

4 oktober: Jan des Bouvrie (78), interieurontwerper, bedacht in 1969 kubusbank die nog steeds wordt verkocht, ontwierp meubels, verlichting en buitenmeubilair, schreef boeken over woninginrichting

6 oktober: Eddie van Halen (65), gitarist, met drummende broer Alex in de VS oprichter Van Halen, hits Jump, Running with the Devil, de band met zanger David Lee Roth verkocht ruim 75 miljoen albums

13 oktober: Ab Krook (76), schaatscoach, topsportcoördinator bij schaatsbond KNSB, bondscoach, als coach/begeleider betrokken bij negen Olympische Spelen

31 oktober: Sean Connery (90), Schotse acteur, speelde rol van James Bond in films als Dr. No en Never Say Never Again, Oscar voor rol in The Untouchables, tot ridder geslagen door Britse koningin

November

8 november: Oscar Benton (71), zanger en muzikant, brak door met Oscar Benton Blues Band, hits met All I Ever Need is You (Monica en Oscar Benton) en Bensonhurst Blues (solo), zong ook met Jack Jersey

16 november: Harry van Raaij (84), voorzitter PSV, in 2004 verkozen tot belangrijkste bestuurder uit de geschiedenis van het betaald voetbal, graag geziene gast in radio- en tv-programma’s

18 november: Pim Doesburg (77), doelman bij PSV en Sparta, voetballer met de meeste wedstrijden (687) in de eredivisie, keeperstrainer bij Oranje, Sparta en Feyenoord

18 november: Dominic Grant (71), Britse zanger, lid van popgroep Guys ‘n’ Dolls met hits als You’re my World, Mamacita en Broken Dreams, maakte met zijn vrouw Julie countryalbums als duo Grant & Forsyth

22 november: Corrie van Gorp (78), comédienne en zangeres, theatershow Wim Sonneveld, tv-shows en revue met André van Duin (mevrouw De Bok), carnavalshits Alie van de wegenwacht, Ik ben tamboer

25 november: Diego Armando Maradona (60), Argentijnse voetballegende, vaak in een adem genoemd met Cruijff en Pelé, bezorgde zijn land in 1986 de wereldtitel, speelde bij Napoli, FC Barcelona, Sevilla

December

2 december: Frank Kramer (73), commentator Eurosport, presentator, zanger, voetbalde bij Telstar, MVV en Volendam, presenteerde Hints, Boggle, Sterrenslag, met groep Full House hit Standing on the Inside

2 december: Valéry Giscard d’Estaing (94), Franse president, liberaal, een van de architecten van de Europese eenwording, tijdens zijn presidentschap werd abortus gelegaliseerd

5 december: Dolf de Vries (83), schrijver, acteur, tv-series Dossier Verhulst, Onderweg naar morgen, Hendrik Groen, films van Paul Verhoeven waaronder Turks Fruit, Soldaat van Oranje, Zwartboek

7 december: Ursul de Geer (74), tv-maker, toneelregisseur, acteur, de Nieuwe Komedie, Toneelgroep Centrum, tv-programma ‘t is hier fantásties over Nederlanders op hun vakantiebestemming

8 december: Martin Ros (83), hoofdredacteur De Arbeiderspers, schreef aantal boeken over wielrennen, gaf boekrecensies in TROS Nieuwsshow op NPO Radio 1

13 december: John Le Carré (89), pseudoniem van David Cornwell, Britse auteur van spionageromans en thrillers, werkte tijdens de Koude Oorlog voor de Britse geheime dienst

19 december: Bram van der Vlugt (86), acteur, 25 jaar de landelijke sint, Louis d’Or, tv-series als Medisch Centrum West en De Fabriek, films Pastorale 1943, Alle dagen feest en De Grote Sinterklaasfilm

20 december: Jan Blaauw (92), politiechef en auteur, klom op van agent tot markante hoofdcommissaris in Rotterdam, schreef na pensionering veel boeken over recherchewerk

21 december: Joost Bellaart (69), hockeycoach, met Klein Zwitserland vijf keer op rij landskampioen, bondscoach Oranje-mannen, coach bij Laren, het nationale team van Italië en vrouwenteam Amsterdam

22 december: Kees van Lede (78), ondernemer, voorzitter werkgeversorganisatie VNO, topman chemiebedrijf AkzoNobel, tal van commissariaten, een van invloedrijkste personen in bedrijfsleven