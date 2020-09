Johan Derksen over prijswinnende Akwasi: 'Hij is de klootzak die alles veroorzaakte'

Een week nadat Derksen, Van der Gijp en Genee terugkeerden met Veronica Inside, wordt het onderwerp aangesneden dat bijna de ondergang van het programma werd. Rapper Akwasi kreeg deze week namelijk een FunX Award voor zijn strijd tegen racisme. Johan Derksen kon het niet laten om daar even op te reageren.

“Ik maakte een onschuldig grapje en toen was ik de lul in Nederland”, refereert Derksen aan de racisme-rel die in juni dit jaar uitbrak. “Maar hij is de klootzak die alles veroorzaakt heeft en voor zijn wangedrag krijgt hij nu een mooie prijs.”

Racisme-rel rond Voetbal Inside

Tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam in Amsterdam hield Akwasi een monoloog. Hij zei daarin onder andere dat hij Zwarte Piet op zijn gezicht zou trappen, als hij er in november een tegen zou komen. De demonstratie kwam in juni ook aan bod in Veronica Inside en op het moment dat er een foto van een geschminkte Zwarte Piet te zien was, vroeg Derksen zich af: “Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?” De rel escaleerde, sponsors liepen weg, gasten weigerden aan te schuiven en het presentatietrio kreeg ruzie met elkaar. Het voortbestaan van het programma leek lang op losse schroeven te staan.

Lees ook: Johan Derksen wil niet meer aan tafel met Wilfred Genee in Veronica Inside

Vorige week maakte het Openbaar Ministerie bekend Akwasi niet te vervolgen voor zijn uitspraak over Zwarte Piet. Volgens het OM is de uitspraak ‘opruiend’ en daarmee strafbaar. Maar na een gesprek met de officier van justitie en zijn advocaat heeft Akwasi toegezegd publiekelijk afstand te nemen van zijn woorden, wat hij inmiddels heeft gedaan.

Enkele dagen later maakten minstens tien van de 44 mensen die aangifte tegen Akwasi deden, bekend dat ze een procedure opstarten om de rapper alsnog te vervolgen. Ze zijn het er niet mee eens dat het Openbaar Ministerie heeft besloten de rapper niet te vervolgen voor zijn uitspraak over Zwarte Piet

‘Akwasi is strafbaar bevonden’

Derksen is het er niet mee eens dat Akwasi wordt onderscheiden voor zijn rol in de strijd tegen racisme. De presentator stelt dat Akwasi strafbaar is bevonden en dat het daarom raar is om hem een prijs toe te kennen. “Dan moeten we dadelijk iedereen die in overtreding is een prijs toeschuiven, want die heeft ergens anders weer iets goeds gedaan. Het is de wereld op zijn kop.”

Genee valt Derksen deels bij, door te zeggen dat het “gek is dat NPO FunX hem een prijs heeft uitgereikt”. “Dat is onhandig in een periode als deze, waarin we de verbinding echt nodig hebben.”

Lees ook: Eerste uitzending Veronica Inside: Genee en Derksen maken géén ruzie

Johan Derksen meent dat splintergroepen teveel ruimte krijgen aan onder andere de talkshowtafels. “Dan krijg je de indruk dat ze een grote doelgroep representeren. Maar het is maar zo’n doelgroepje. In Grolloo hebben ze nog nooit van Akwasi gehoord.”

Bekijk het hele fragment hieronder, vanaf ongeveer 27 minuten