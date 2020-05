Derde verdachte aangehouden voor belagen homostel Daniel en Fabio in Amsterdam

De politie heeft vorige week een derde verdachte aangehouden voor het belagen van een homostel in Amsterdam op Eerste Paasdag. Dat bevestigt een woordvoerder aan Hart van Nederland. De twee mannen liepen hand in hand over straat en werden bespuugd en uitgescholden.

Het gaat om een 21-jarige man die is aangehouden. Advocaat Sébas Diekstra meldt dat het de man is die het homostel heeft bespuugd. De politie kan dat niet bevestigen. Diekstra noemt het ‘bijzonder goed werk’ van de politie en het Openbaar Ministerie.

Bijzonder goed werk weer van politie en OM. De bestuurder van de scooter die op Eerste Paasdag het homostel in het gezicht zou hebben gespuugd is opgespoord en aangehouden. Totaal zijn er nu drie verdachten in deze zaak aangehouden. — Sébas Diekstra (@sebasdiekstra) May 20, 2020

Eerder werden al twee andere verdachten aangehouden, een man van 20 jaar oud en een 15-jarige jongen. Die laatste kreeg huisarrest met strikte voorwaarden opgelegd voor een eerder strafbaar feit waarvoor hij tijdelijk op vrije voeten was.

Daniel en Fabio filmden alles

Daniel Schepers en Fabio Viana werden op Eerste Paasdag uitgescholden en bespuugd door een groepje jongeren. De mannen liepen hand in hand bij een filiaal van de Lidl in de Soerabajastraat in Amsterdam. Een jonge vrouw sprong ertussen en wist escalatie zo te voorkomen.

Lees ook: Homostel in Amsterdam uitgescholden en bespuugd, belager gefilmd

Een van de slachtoffers filmde alles om bewijs vast te leggen. De mannen deden hun verhaal bij Hart van Nederland. “Ik vind het echt absurd en voel me echt diep beledigd. Maar wij zijn niet bang en gaan gewoon weer naar de supermarkt. We gaan ook niet stoppen met hand in hand lopen”, zei Fabio toen.

Homostel gaat verhuizen

Helaas werden ze een maand later weer aangevallen toen ze hand in hand liepen in Amsterdam. Na een reeks opmerkingen vanuit een groep werd één van de mannen mishandeld. In die zaak heeft de politie nog geen aanhoudingen verricht. Daniel en Fabio hebben inmiddels uit angst besloten te verhuizen uit de hoofdstad.