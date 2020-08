Derde steunpakket voor bedrijven: kabinet trekt 11 miljard extra uit

Nederland zit in een diepe recessie en dat gaan veel bedrijven, ondernemers en werknemers merken. Om de zorgen en lasten enigszins te beperken komt het kabinet met een steunpakket van zo’n 11 miljard euro. Daarnaast wordt er nog eens 1,5 miljard euro uitgetrokken om investeringen te vervroegen. Dat maakte het kabinet vrijdag bekend.

De steunregelingen worden verlengd tot eind juni volgend jaar. Wel worden de regelingen in die periode afgebouwd. De gedachte erachter is dat bedrijven die op de langere termijn geen gezonde economische toekomst hebben, niet met steun in de lucht gehouden moeten worden.

Werknemers omscholen

Verder wil het kabinet ondernemers meer zekerheid geven door het pakket langer te laten doorlopen. Het huidige, tweede steunpakket loopt tot 30 september. Werknemers moet wel na gaan denken om zich om te laten scholen of te gaan werken in een sector waar het beter gaat.

De meeste maatregelen uit eerdere steunpakketten zitten ook in het derde pakket. Een ander belangrijk verschil zit in de NOW-regeling. Nu maken bedrijven daar aanspraak op als hun omzet met tenminste 20 procent is gedaald door de gevolgen van de coronacrisis. In het nieuwe noodpakket wordt die grens opgeschoven naar 30 procent. Dat betekent dat een stuk minder ondernemers in aanmerking komen.

Twee andere belangrijke regelingen uit de vorige steunpakketten, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), blijven ook in het noodpakket 3.0. Wel worden die regelingen versoberd.