In Den Haag zijn dertig tot veertig betogers aangehouden tijdens een demonstratie tegen de lockdown. Hierbij werd de ME ingezet. De demonstratie is inmiddels beƫindigd.

Op de demonstratie in Den Haag zijn zo’n 150-200 mensen afgekomen. De gemeente twitterde dat de betogers zich niet hadden gehouden aan de aanwijzingen van de politie, waarna burgemeester Johan Remkes een einde maakte aan de betoging.

Eerder had de gemeente de Koekamp als locatie aangewezen, op voorwaarde dat de tientallen betogers de aanwijzingen van de politie zouden opvolgen, maar daar werd niet door iedereen gehoor aan gegeven.

Tekst: ANP/Redactie | Beeld: Regio15.nl