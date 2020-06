De demonstratie tegen racisme die woensdag op het Anton de Komplein in de Bijlmer stond gepland, wordt verplaatst naar het aangrenzende Nelson Mandelapark. Vanwege het hoge aantal verwachte deelnemers is gekozen voor dit park, omdat daar meer ruimte is.

Dinsdag overlegden de organisatoren van de demonstratie met burgemeester Femke Halsema over een verplaatsing van de demonstratie.

3800 mensen willen komen

Op sociale media hebben al 3800 mensen aangegeven te willen deelnemen. Op het Anton de Komplein is slechts ruimte voor 3000 mensen als de coronaregels in acht worden genomen.

Halsema moet zich woensdag verantwoorden in de gemeenteraad voor het niet ingrijpen tijdens een veel te druk bezochte antiracismedemonstratie op de Dam, vorige week maandag.

