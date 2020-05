Dure borrels, feestjes en uitjes: Defensie legt miljoenenuitgaven aan banden

Jarenlang werden er binnen Defensie miljoenen euro’s uitgegeven aan personeelsuitjes, feestjes en borrels, zonder dat er duidelijk overzicht was van deze uitgaven. Dat blijkt uit stukken die Shownieuws heeft opgevraagd bij het ministerie van Defensie via de Wet Openbaarheid van Bestuur. Met een nieuwe set regels wil Defensie dit in de toekomst aan banden leggen.

Uit de stukken die Shownieuws in handen heeft, blijkt dat Defensie tussen 2016 en 2018 jaarlijks vier tot vijf miljoen euro heeft uitgegeven aan representatiekosten. Van deze kosten werden onder meer personeelsfeesten, personeelsreizen, relatiegeschenken en (afscheids-)diners georganiseerd.

600.000 euro voor personeelsfeest

Uit de door Shownieuws opgevraagde representatiekosten blijkt dat deze niet gezamenlijk onder één kostenpost vallen. Hierdoor was er binnen de financiële afdeling van Defensie niet altijd overzicht op deze kostenposten. Op de Defensiebegroting vielen al deze rekeningen samen onder persoonsgebonden uitgaven, waaronder ook de salarissen en reiskosten vallen.

In 2016 en 2017 werd er zo’n 4,4 miljoen euro uitgegeven aan personeelsfeesten en geschenken. In 2018 stegen de kosten met zeventien procent naar 5,1 miljoen euro. Een in het oog springende rekening komt op naam van de Koninklijke Marechaussee. In 2018 trok Defensie 600.000 euro uit voor een personeelsfeest, dat werd georganiseerd om in tijden van grote druk waardering voor het personeel en thuisfront te tonen. Bij dit familie-uitje mochten werknemers drie gasten meenemen.

Totaalbudget per jaar

Naar aanleiding van de hoge kosten heeft het ministerie van Defensie nieuwe regels opgesteld. Een woordvoerder van het ministerie tegen Shownieuws: “Hiermee kunnen we de kosten laag houden en een sober beleid voeren. Het gaat hier immers om gemeenschapsgeld.”

Ieder Defensieonderdeel krijgt op jaarbasis een totaalbudget voor ‘saamhorigheids- en representatieactiviteiten’. Ook mag iedere divisie één, maximaal twee keer per jaar een saamhorigheidsactiviteit organiseren. “Waarbij de catering in principe wordt verzorgd door Defensie-cateraar Paresto en een Defensielocatie wordt gebruikt”, aldus de woordvoerder.

