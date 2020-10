Deadline KLM verstreken: piloten 'nemen verantwoordelijkheid', maar tekenen niet

KLM is er niet in geslaagd om zaterdag voor het middaguur van alle vakbonden toezeggingen te krijgen dat ze akkoord gaan met langere periodes van loonmatigingen. Pilotenbond VNV beloofde zijn verantwoordelijkheid te zullen nemen, maar zette niet zijn handtekening onder de clausule die was opgesteld.

De luchtvaartmaatschappij verzocht de bonden vrijdag akkoord te gaan met een aanvullende clausule om zich daarmee te verzekeren van de 3,4 miljard euro aan overheidssteun. Volgens de VNV zijn de specifieke aanpassing van het eerder gesloten akkoord begin oktober op deze termijn niet realiseerbaar. Volgens de bond hebben de piloten altijd dat gedaan wat past bij de staat van het bedrijf en tijdens de coronacrisis is dat niet anders.

Harde eis van Hoekstra

KLM wil echter dat vakbonden de clausule ondertekenen waarin ze beloven zich aan de versobering van de arbeidsvoorwaarden te houden voor de volle periode van staatssteun. Dit is een harde eis van minister van Financiën Wopke Hoekstra. Naar verwachting loopt het steunpakket tot 2025, terwijl eerdere afspraken over loonoffers slechts tot medio of eind 2022 liepen.

Als overeenstemming uitblijft dreigt de luchtvaartmaatschappij een groot deel van de staatssteun van 3,4 miljard euro mis te lopen. Verschillende andere bonden schaarden zich wel achter de clausule. Het gaat om voorlopige afspraken; vakbondsleden kunnen hun bestuurders nog terugfluiten.

Overleg

Vertegenwoordigers van FNV overlegden op het laatste moment nog met diverse ministers over de ontstane situatie bij de maatschappij. Het is niet bekend of FNV de clausule al heeft ondertekend. De bond zei wel de toekomst van KLM nooit op het spel te zetten.

ANP