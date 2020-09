De Jonge voelt haast met coronamaatregelen: 'Er is echt werk aan de winkel'

Minister Hugo de Jonge voelt zich gedwongen om vrijdag al strengere coronamaatregelen in te voeren vanwege de oplopende aantallen positieve coronatests. “Het is echt teveel, en het gaat ook niet de goede kant op”, zegt De Jonge woensdag tegen Hart van Nederland.

De afgelopen weken neemt het aantal positieve tests steeds meer toe, zo valt te zien in het coronadashboard van de overheid. “Landelijk ligt het aantal positieve tests al een paar dagen boven de signaalwaarde van zeven per 100.000 mensen”, vertelt De Jonge. Het is een belangrijke reden om de nieuwe maatregelen te treffen, ook al blijft het aantal ziekenhuisopnames nog relatief laag. “Maar ook daar zie je al een klein oploopje. Dat moet je natuurlijk voor zijn”, waarschuwt de minister.

Haast met maatregelen

Doordat het aantal positieve tests de afgelopen tijd zo snel toenam werd het noodzakelijk om haast te maken, legt De Jonge uit. “We werkten eigenlijk toe naar dinsdag, maar we moesten het naar voren halen, want er is echt werk aan de winkel.”

Het kabinet is in gesprek met de regio’s waar momenteel het hoogste aantal positieve tests is. Daarbij worden vooral de grote studentensteden in de Randstad onder de loep genomen. “In de grote steden in het westen van het land lijkt het noodzakelijk om extra maatregelen te treffen”, zegt De Jonge tegen Hart van Nederland.

‘Virus zo hard mogelijk raken’

Om welke maatregelen het gaat, kan de minister nog niet zeggen. “Het is moeilijk om één maatregel te treffen die alles oplost. We bekijken hoe je maatregelen kan treffen die het virus zo hard mogelijk raken, maar de samenleving en de economie zo min mogelijk.”