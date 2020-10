De beste bloopers van 10 jaar Rutte

Het is precies 10 jaar geleden dat Mark Rutte minister-president werd van Nederland. Hart van Nederland heeft de vier beste bloopers achter elkaar gezet.

Zo zagen we bijvoorbeeld dat de premier zelf de vloer van de Tweede Kamer schoonmaakte nadat hij zijn kop koffie liet vallen. Ook zagen we Rutte meedoen aan een gymnastiekles op een basisschool in Oegstgeest.

Verder gaf de premier directeur Jaap van Dissel van het RIVM een hand, terwijl hij even daarvoor tijdens een persconferentie had aangekondigd dat handen schudden niet meer was toegestaan.

En vlak voor een interview met verslaggever Charlotte Nijs kreeg ze een klap van de deur van de werkkamer van Rutte, net nadat hij voor haar open wilde doen.

Beeld: ANP