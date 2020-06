Data Eurovisiesongfestival in Rotterdam bekend: grote finale op 22 mei 2021

Het Eurovisiesongfestival in Rotterdam wordt volgend jaar gehouden in derde week van mei. De twee halve finales van het liedjesfestijn staan gepland voor dinsdag 18 mei en donderdag 20 mei, de grote finale volgt op zaterdag 22 mei.

Dat hebben de organiserende omroepen NPO, NOS en AVROTROS bekendgemaakt. Het Songfestival zou afgelopen mei eigenlijk plaatsvinden in Rotterdam, maar vanwege de coronacrisis werd het evenement afgelast. Wel werd er op de dag waarop de finale zou zijn, zaterdag 16 mei, een speciaal programma uitgezonden vanuit Hilversum: Europe Shine A Light.

‘Decor gaat mee’

Aan het einde van die uitzending werd bekendgemaakt het Eurovisiesongfestival volgend jaar alsnog in de havenstad zal plaatsvinden. Presentatoren Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit zijn in 2021 in ieder geval van de partij. Net als zanger Jeangu Macrooy, die Nederland op de komende editie zal vertegenwoordigen.

De komende maanden wordt besloten welke elementen van de afgelaste editie meegaan naar volgend jaar. “Het decor gaat mee, want dat stond al klaar”, zegt uitvoerend producent Sietse Bakker. “Verder hangt veel natuurlijk af van wat tegen die tijd überhaupt kan, van de beschikbaarheid van alle betrokkenen en van wat past bij de nieuwe tijdgeest.”

Tickets inleveren

Rotterdam Ahoy liet al eerder weten dat de hal weer beschikbaar is. Slechts een paar evenementen die in de agenda stonden zijn in goed overleg worden verplaatst of geannuleerd. Zo gaat ook in 2021 de Nacht van Oranje niet door, een jaarlijks terugkerend feest met volkszangers op de avond voor Koningsdag.

Mensen met tickets voor het Songfestival hebben enkele weken geleden al de mogelijkheid gekregen om hun kaartje in te leveren. Dat deed slechts vier procent. Nu de data van de shows bekend zijn, kunnen fans die niet kunnen tot volgende week vrijdag alsnog hun geld terugvragen.

