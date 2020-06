Dansscholen klaar met strenge maatregelen: 'nog geen millimeter verspoepeling'

Waar in restaurants weer gegeten mag worden en de basisscholen weer geheel open zijn, wacht dansschooleigenaar Henk Peter Vos nog steeds op het moment dat hij ook weer los mag. Al sinds 16 maart mag er niks op de dansvloer. Het is nog maar de vraag of daar na 1 juli verandering in komt.

Om bezig te blijven doodt de eigenaar Henk Peter zijn uren met het klussen in zijn danscentrum The Ballroom in Meppel. ”Het is het enig wat ik kan doen” Woensdag leek er even schot in de zaak te zitten. Van de veiligheidsregio mocht het danscentrum weer open. De vreugde was van korte duur, want twee dagen later liet diezelfde veiligheidsregio weten dat er een foutje was gemaakt. De dansvloer werd weer verboden terrein.

Sportscholen

Het steekt Henk Peter vooral dat de danscentra door de overheid in dezelfde groep vallen als de sportscholen. Ze staan in de boeken als cultureel onderwijs, maar worden bij de coronamaatregelen geschaard onder de sport. En dat is binnen nog overal verboden. Zelfs privélessen mogen niet. ”We mogen samen naar het café en de bouwmarkt, maar ik mag nog geen twee mensen uit hetzelfde gezin in mijn centrum laten dansen.”

Leraren die normaal gesproken werkzaam zouden zijn bij danscentra geven nu les op basisscholen. “Dat mag volgens de huidige regelgeving dan weer wel”, stelt Henk Peter. “Als diezelfde kinderen later op de dag bij een dansschool willen dansen dan mag er ineens niks meer.” Sommige dansscholen kiezen er daarom voor om een aantal lessen naar buiten te verplaatsen.

Afwachten

Vorige maand probeerde de dansschooleigenaar door middel van een handtekeningenactie een vervroegde opening af te dwingen, maar daar kwam geen positief antwoord op. Minister Van Engelshoven zegt tegen Hart van Nederland dat dansscholen onder dezelfde regeling vallen als sportscholen. ”Net als bij fitness komt er bij dansen vaak fysieke inspanning bij kijken”, vertelt de minister. Het lijkt er dus op dat dansscholen echt moeten wachten en hopen dat er vanaf 1 juli weer wat mogelijk is.