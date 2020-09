Kinderen van de Dr. Jac P. Thijsse basisschool in Den Helder gaan iedere dag een ochtendworkout doen. Het doel: ze bewuster laten worden van een gezondere leefstijl.

Het idee is afkomstig uit Schotland, daar wordt het initiatief The Daily Mile genoemd. Het idee is om de leerlingen een kwartier rondjes om de school te laten rennen. “Bovendien zijn ze dan ook geconcentreerder als ze de les in gaan”, vertelt directeur Wietske Darphorn.

Vaker overgewicht bij kinderen

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat kinderen gemiddeld meer overgewicht hebben. Academisch ziekenhuis Maastricht UMC+ stelt dat een op de vijf kinderen is aangekomen door de coronacrisis. Daarbij is driekwart van de jongeren minder gaan bewegen. In 2019 haalde 64 procent van de kinderen nog de beweegnorm van één uur matig-intensieve beweging per dag, tijdens de coronacrisis daalde dat naar nog maar twintig procent.

Wietske Darphorn is erg blij met een initiatief. “We merken dat de kids wakkerder zijn en vrolijker. Het stimuleert een gezonde leefstijl. Het past ook bij ons schoolprofiel.”