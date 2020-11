Daans droom komt uit: zijn nagebouwde WTC gaat eindelijk naar Amerika

Duizenden steentjes en lampjes zitten erin, en úren werk: Daan van der Steijn uit het Brabantse Deurne bouwde een miniatuurversie het wereldberoemde World Trade Center (WTC). Donderdag volgde de kroon op zijn werk: het gevaarte werd opgehaald om verscheept te worden naar Amerika, om daar tentoongesteld te worden.

De inmiddels 19-jarige Daan lag nog in de luiers toen twee vliegtuigen zich op 11 september 2001 in de torens van het WTC in New York boorden. Veel kreeg hij er toen dan ook niet van mee, maar door de vele films die hij er op latere leeftijd over zag, raakte Daan geïntrigeerd door de gebeurtenissen van 9/11.

Van Deurne naar New York

Op zijn veertiende kwam bij op het idee om de iconische torens in het klein na te bouwen. En zo geschiedde. Na bijna vier jaar knutselen had hij het bouwwerk vorig jaar af en was het indrukwekkende schaalmodel, bestaande uit 50.000 steentjes en ruim 2.500 LED-lampjes, te aanschouwen in het gemeentehuis van Deurne.

Ruim een jaar later gaat nu opnieuw een droom van Daan in vervulling: het gevaarte gaat namelijk de zee over naar de Verenigde Staten, waar het zal worden tentoongesteld in verschillende grote steden. Uiteindelijk zal het miniatuur-WTC op 11 september 2021, twintig jaar na de aanslagen, te zien zijn in Manhattan.

Hart van Nederland nam vorig jaar een kijkje toen het mini-WTC voor het publiek te zien was