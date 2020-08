'Cycling Sem' (6) schuilt met wielrenheld Tony Martin onder luchtbed tijdens extreem noodweer

Een enorme pechdag eindigde voor de zesjarige wielrenfan Sem Laven uit Sittard in een van de mooiste dagen van zijn leven. Toen de kleine jongen met zijn vader naar een bergetappe van de Critérium du Dauphiné in de Franse Alpen ging kijken barstte er opeens een enorme bui los. Sem schuilde met zijn grote held Tony Martin onder zijn luchtbed en de wielrenner redde hem uiteindelijk ook nog van een gevaarlijke modderstroom…

Traditiegetrouw gaan Sem en zijn vader Jeroen Laven naar een etappe van de Tour de France kijken tijdens hun vakantie in Frankrijk. Sem is pas zes jaar, maar nu al groot wielerfan. Hij zit zelf ook graag op die fiets. De Tour is dit jaar uitgesteld, dus besloot Jeroen zijn zoon mee te nemen naar een etappe van de Critérium du Dauphiné. De rest van het verhaal zou je bijna niet geloven, maar er zijn beelden van.

Samen schuilen

De kleine Sem en zijn vader staan zo’n 500 meter voor de finish vol enthousiasme te kijken hoe alle grote wielrenners langsrijden als er opeens noodweer losbarst. De helft van de renners was op dat moment pas binnen en dus moeten ook de achtergebleven renners op een gegeven moment een schuilplaats zoeken.

Sem ziet dat zijn grote held Tony Martin het moeilijk heeft en biedt hem een schuilplaats aan onder zijn luchtbed van Jumbo-Visma. Hij staat zij-aan-zij met zijn held te schuilen en kan zijn geluk niet op.

Dikke pech

Maar dan wordt de situatie dreigend, vertelt vader Jeroen. “Er kwam een modderstroom met water, ijs, hagelstenen en bladeren naar beneden. Tony ging onderuit van de stroming.” Er volgen een paar seconde van lichte paniek, maar Tony Martin twijfelt geen seconde: hij staat op en tilt Sem een meter hoger de berg op, zodat de jongen veilig is voor de stroming.

Als de bui gaat liggen en de renners hun tocht weer vervolgen beseft vader Jeroen dat hij hun koelbox weg heeft zien drijven. Hier zat ook de telefoon van Sem in en die is behoorlijk teleurgesteld. Als ze even later bij de auto aankomen beseft Jeroen dat ook zijn autosleutels in de koelbox zaten. Nog een keer dikke pech…

Vader en zoon worden uiteindelijk naar een hotel gebracht waar ze kunnen overnachten. De camping waar ze verblijven is namelijk ruim drie uur rijden vanaf bij de plek waar de etappe plaatsvond.

In hetzelfde hotel

Als ze bij het hotel de parkeerplaats oprijden zien ze dat het hele team van Jumbo-Visma ook in dat hotel logeert. De volgende ochtend kan Sem zijn Tony Martin bedanken tijdens het ontbijt en ook nog met andere teamleden, zoals Tom Dumoulin op de foto.

In de penibele momenten die Sem schuilend doorbracht met zijn grote held was de jonge wielrenner volgens zijn vader in paniek en onder de indruk tegelijk. “Hij zag ook in zijn ooghoek dat Tony onderuit ging. Ik moest echt even zeggen: ‘Sem, we moeten hier weg!’ Uiteindelijk heeft hij alle mannen waar hij naar opkijkt gezien, dus dat maakte het slechte verhaal goed.” De kleine Sem heeft een mooi onderwerp voor zijn volgende spreekbeurt.