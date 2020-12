ChristenUnie wil met pil in basispakket aantal abortussen terugdringen

De ChristenUnie wil het aantal abortussen per jaar in Nederland terugdringen door het opnemen van de anticonceptiepil in het basispakket. Ook wil de partij de nazorg na een abortus verbeteren, om zo herhaalde abortussen te voorkomen.

De partij doet deze voorstellen donderdag in een manifest voor betere hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen. “Met sommige partijen zullen we het nooit eens worden over de abortuswet. Maar ik hoop dat we elkaar wél kunnen vinden in het streven naar het verminderen van het aantal abortussen.” Dat zegt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber.

Debat gepolariseerd

Volgens Dik-Faber is het debat over abortus “zo sterk gepolariseerd dat we onbedoeld zwangere vrouwen vaak niet de hulp geven die ze nodig hebben”. “Een dilemma van een vrouw, die we de best mogelijke hulp moeten bieden.”

Volgens de ChristenUnie kan er hulp op maat worden geboden. Dit door goed te kijken naar de noodsituaties waar vrouwen in verkeren als ze kiezen voor een abortus. Andere voorstellen die de partij doet, zijn ervoor zorgen dat vrouwen en mannen zich in ieder geval niet door een gebrek aan geld of woonruimte gedwongen voelen te kiezen voor een abortus. Ook wil de partij “de objectieve voorlichting over abortus en de alternatieven die onbedoeld zwangere vrouwen hebben versterken”.

