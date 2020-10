Trouwe klanten zamelen geld in voor dubbel getroffen schoonheidsspecialiste Bregje uit Zeist

Dit voorjaar hakte de coronacrisis, waar veel contactberoepen last van hebben gehad, er ook flink in voor schoonheidsspecialiste Bregje van Paassen uit Zeist. Ze kwam niet in aanmerking voor de overheidsregeling voor ondernemers, omdat zij een salon aan huis heeft: Huidinstituut Bregje.

Helaas bleef het daar dit jaar niet bij. Bregje werd ruim anderhalve maand geleden, op 31 augustus, getroffen door een hersenbloeding. Een schok voor haarzelf en haar directe omgeving. Vele onderzoeken volgden en zijn nog altijd gaande. Artsen zoeken nog steeds naar de juiste diagnose en het juiste behandelplan. Een uiterst onzeker periode dus.

Inzamelingsactie

Daarom besloten Ilse en Marjolijn, trouwe klanten van Bregje, om haar een hart onder de riem te steken met de crowdfundactie ‘Bezorg Bregje een kleurrijke herfst’. De inzameling heeft als doel om Bregje zowel mentaal als fysiek de rust te geven, zodat ze zich volledig kan focussen op haar herstel. Ze hopen genoeg geld in te zamelen om ervoor te zorgen dat ze de komende tijd haar vaste lasten kan betalen.

Het streefbedrag van 10.000 euro is inmiddels ruimschoots opgehaald, maar elke extra euro is zeer welkom en hard nodig. Met het geld wordt in het levensonderhoud van Bregje en haar dochter voorzien. Voorlopig kan zij nog niet werken, terwijl de maandelijkse vasten lasten gewoon betaald moeten worden. Dat wordt gedaan met het opgehaalde bedrag, zodat ze zich kan focussen op haar herstel.

