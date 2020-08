In diverse plaatsen wordt er door het coronavirus dit jaar afgezien van een traditionele sinterklaasintocht. In plaats daarvan broeden sinterklaascomités op alternatieven die coronaproof zijn. Dat schrijft het AD.

Het is nog hoogzomer, maar Marc Gilling van het Sint en Pietengilde durft de voorspelling al wel aan: “De Sint zal in november stilletjes het land binnenkomen.” Dat vindt de liefhebber van het sinterklaasverhaal “heel jammer”. “Maar er zullen niet veel intochten zijn dit jaar. En als de Sint ergens wel echt aankomt, dan zal dat niet in het openbaar zijn.”

Roet in het eten voor Sinterklaas

De coronapandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen gooien roet in het eten voor de honderden sinterklaascomités in Nederland. De comités beginnen al maanden van tevoren met het plannen van de intocht van de Goedheiligman. Ze regelen vrijwilligers, subsidies en vergunningen.

ANP