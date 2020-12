Nederland viert dit jaar een sobere Kerst in kleine kring. Het land zit vijf weken op slot om het aantal besmettingen terug te dringen. Het aantal ziekenhuisopnames blijft ondertussen gestaag stijgen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zondag: 9.108 9.880, dat zijn er 772 minder dan op zaterdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zondag: 2.421, dat zijn er 79 meer dan op zaterdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op zondag: 624, dat zijn er 16meer dan op zaterdag

Update 07:41 – Zorgpersoneel vraagt compensatie eigen risico na corona

Stichting IZZ, een ledencollectief van mensen in de zorg, heeft tot nu toe van 120 zorgmedewerkers die zelf corona hebben gehad een aanvraag gekregen voor compensatie van hun eigen risicobedrag in de zorgverzekering. De compensatieregeling is bedoeld voor zorgpersoneel met een collectieve IZZ Zorgverzekering. Als ze zelf de ziekte hebben opgelopen en daardoor hun eigen risico moesten aanspreken kunnen ze dat verplichte eigen risicobedrag van 385 euro gecompenseerd krijgen.

De 120 aanvragen zijn in een maand binnengekomen bij de stichting die met deze steun zorgmedewerkers extra waardering wil geven. Maandag liet de stichting weten dat hiermee tot nu toe een bedrag van 40.000 euro is gemoeid. “99 procent van de aanvragen wordt gehonoreerd en ruim de helft van de verzekerden die de aanvraag deden, heeft de financiële compensatie al ontvangen. Zorgmedewerkers ervaren de compensatie als een steun in de rug in een tijd waarin zij onder extra druk staan”, aldus de stichting.

De stichting verwacht dat 450 verzoeken tot compensatie van het eigen risico zullen binnenkomen en 500 verzoeken om gedeeltelijke compensatie, bijvoorbeeld als medicijnen moeten worden genomen. De stichting verwacht dit en volgend jaar in totaal 230.000 euro voor de regeling nodig te hebben.

Update 03:30 – Ernst Kuipers belicht toestand in ziekenhuizen

Ernst Kuipers belicht maandagmiddag om half vier weer de stand van zaken in de Nederlandse ziekenhuizen. Hij doet dat deze keer in Zeist. Kuipers is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en bovendien de vaste woordvoerder over de behandeling van coronapatiënten op de verpleegafdelingen en intensive cares. Wekelijks praat hij de media bij over de gevolgen van corona voor de ziekenhuizen.

Op de intensive cares in Nederlandse ziekenhuizen lagen zondag 624 coronapatiënten. De verpleegafdelingen behandelden 1797 coronapatiënten. Verder meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat er zeven coronapatiënten op ic-bedden in Duitsland lagen.

Wanneer de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet effect hebben, zal het aantal nieuwe besmettingen gaan dalen, maar dan duurt het nog even totdat het aantal ziekenhuisopnames ook omlaag gaat. Bovendien duurt het ook een tijd tot de mensen die al in het ziekenhuis waren opgenomen, kunnen worden ontslagen en de druk op artsen en verpleegkundigen afneemt.

Update 03:30 – Burgemeesters vergaderen online over coronacrisis

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio vergaderen maandag online over de coronacrisis. Gewoonlijk zien de bestuurders elkaar bijna elke week in Utrecht, maar vanwege de kerstvakantie is besloten dat het Veiligheidsberaad ditmaal digitaal bijeenkomt. Alleen bij dringende noodzaak reizen de burgemeesters alsnog af naar Utrecht, zegt een woordvoerster. Voor zover bekend doen er geen ministers mee aan de onlinevergadering.

De burgemeesters zullen terugblikken op de winkeldrukte voor de kerst en de kerstdagen zelf. Ze kijken ook vooruit naar de jaarwisseling met het vuurwerkverbod en de strenge coronaregels. De politie heeft al laten weten dat het handhaven van de openbare orde de eerste prioriteit zal zijn. Als de drukte het toelaat, zal de politie ingrijpen bij feesten, te grote groepen en overtredingen van het vuurwerkverbod. De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de openbare orde.

Ook wordt gesproken over de inzet van het leger in de zorg. Meerdere veiligheidsregio’s hebben om militaire bijstand in de verpleeg- en verzorgingshuizen gevraagd vanwege een tekort aan personeel.