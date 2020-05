Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.830

In totaal zijn er tot nu toe 45.445 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.680 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 223 coronapatiënten op de intensive care.

Update 03:51 – Asscher: schrap ontslagboete pas later en vervroeg pensioen

Stel het schrappen van de ontslagboete uit, verhoog de loonsteun voor zwaar getroffen sectoren en maak eerder geld vrij om mensen vroeger met pensioen te laten gaan. Met die inzet wil de PvdA het nieuwe economische noodpakket wel steunen. Maar als minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) niks verandert, waarschuwt partijleider Asscher, dan verspeelt hij de steun van de PvdA, meldt De Telegraaf.

De sociaaldemocraten en de rest van de linkse oppositie spelen een belangrijke rol wanneer de Kamer donderdag met Koolmees debatteert over het nieuwe steunpakket. De minister heeft meerdere keren laten weten “brede politieke steun” te willen voor het “noodpakket 2.0”.

De bewindsman verloor afgelopen weken al de steun van PVV, GroenLinks, SP en de PvdA. Die vinden dat de ontslagboete in stand moet blijven – bedrijven die werknemers ontslaan missen dan niet alleen looncompensatie, maar betalen ook een boete van 50 procent over dat bedrag.

Update 03:30 – Slachthuizen moeten met plannen komen tegen corona

Vleesverwerkers moeten dinsdag met plannen komen om hun personeel beter te beschermen tegen het nieuwe coronavirus, anders stopt de verplichte controle op hun werk door de NVWA en moeten zij dicht. Een ultimatum dat landbouwminister Carola Schouten heeft gesteld, loopt dinsdagavond af.

Vorige week werd een slachthuis van vleesverwerker Vion in Groenlo gesloten, toen een groot deel van het personeel besmet bleek met het coronavirus. Ook enkele inspecteurs van de NVWA zijn positief getest. Daarop zijn slachthuizen in een brief gewezen op de regels waaraan zij moeten voldoen.

In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten die vaak ook nog dicht bij elkaar gehuisvest zijn. “Mensen die niet in de sterkste positie zitten”, aldus Schouten. Dat geeft werkgevers volgens haar “een extra verantwoordelijkheid” om te zorgen dat zij veilig hun werk kunnen doen.

Update 03:20 – Leraren zien volledige heropening basisscholen niet zitten

Een ruime meerderheid van de leraren ziet een volledige heropening van basisscholen niet zitten, schrijft het AD. Ze stellen dat de hygiënemaatregelen en 1,5 meterregel nu al nauwelijks zijn te handhaven in halve klassen. “Met volle klassen wordt dat probleem prangender.”

Dat blijkt uit een peiling van de grootste onderwijsbond AOb die door bijna 8000 leden is ingevuld. Het gros van de respondenten staat voor de klas op reguliere basisscholen, maar ook schoolleiders, ondersteunend personeel en werknemers vanuit het speciaal (basis)onderwijs hebben de vragenlijst ingevuld.

Slechts 29 procent van het onderwijspersoneel in het reguliere basisonderwijs staat achter de volledige heropening op 8 juni. Dat is opvallend, want de gedeeltelijke terugkeer naar de klas op 11 mei werd nog door 72 procent gesteund.

ANP/Redactie