Nederland is weer terug in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames lijkt al een tijdje stabiel, de vraag is de komende periode dan ook hoe de feestdagen gevierd zullen worden. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op dinsdag: 3.979, dat zijn er 1.233 minder dan op maandag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op dinsdag: 1.925, dat zijn er 43 minder dan op maandag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op dinsdag: 526, dat zijn er 10 minder dan op maandag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 8.981

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 03:30 – Relschoppers Viruswaarheid voor de politierechter

Bij de politierechter in Den Haag staan woensdag- en donderdagochtend dertien verdachten terecht voor relschoppen tijdens een demonstratie van actiegroep Viruswaarheid, die toen nog Viruswaanzin heette. De demonstratie op 21 juni werd in eerste instantie verboden, maar desondanks kwamen er alsnog mensen naar het Malieveld.

Na een korte betoging tegen de coronamaatregelen kwam tot confrontaties met de Mobiele Eenheid. Volgens de politie hebben de relschoppers daarbij fors geweld tegen agenten gebruikt. Zo werd er met stenen en rookbommen gegooid. Een van de verdachten zou een agent die op de grond lag tegen het hoofd hebben geschopt. Hij moet zich donderdag bij de politierechter melden.

Tijdens de rellen werden in totaal 425 mensen aangehouden. De meesten werden daarna met een boete heengezonden. Twaalf mensen werden direct opgepakt voor openlijke geweldpleging. Andere relschoppers werden later opgepakt nadat hun foto’s door de politie waren vrijgegeven.

Een week later voerden tegenstanders van het coronabeleid opnieuw actie. Ze hadden geen toestemming om te demonstreren en de politie veegde het Malieveld leeg



Beeld: Regio15.nl