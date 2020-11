De piek van de tweede coronagolf lijkt voorzichtig achter ons te liggen. Het aantal besmettingen is fors gedaald en ook het aantal patiënten in de ziekenhuizen neemt langzaam af. Tot en met volgende week woensdag gelden er strengere coronamaatregelen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op donderdag: 5.658, dat zijn er 240 meer dan op woensdag

– Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op donderdag: 2.201, dat zijn er 76 minder dan op woensdag

– Aantal coronapatiënten op de intensive care op donderdag: 595, dat zijn er 11 minder dan op woensdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 8.304

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 07:11 – ‘Twijfel bij kwart ouderen over vaccinatie tegen coronavirus’

Hoewel een meerderheid van de ouderen (65,5 procent) zich direct wil laten vaccineren zodra een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar is, bestaat er ook veel twijfel. Ruim een kwart (27,2 procent) van de ouderen geeft aan zich niet direct te laten vaccineren, 7,3 procent weet het nog niet. Dit is de uitkomst van een onderzoek onder 521 leden van het ouderenpanel van het Nationaal Ouderenfonds.

Volgens het onderzoek zijn mannen eerder geneigd een vaccin te nemen dan vrouwen (respectievelijk 70,4 procent tegen 62,1 procent). Mensen op oudere leeftijd laten zich ook liever vaccineren. Dit loopt op van 44,9 procent onder mensen jonger dan 65 jaar tot 75 procent onder 85+’ers. 72,3 procent van de mensen die zich als risicogroep zien, wil zich laten vaccineren. Dat betekent ook dat ruim een kwart hier nog twijfels over heeft.

Lees ook: Vier op de tien Nederlanders wil zich niet laten vaccineren tegen corona

Er zullen straks niet meteen genoeg vaccins zijn om te verdelen onder alle Nederlanders. Het Nationaal Ouderenfonds vindt het belangrijk dat er goed wordt nagedacht welke mensen en bevolkingsgroepen als eerste toegang krijgen tot het vaccin. “Ouderen lopen grotere gezondheidsrisico’s, we hopen dat een groot deel van de eerste vaccins aan hen beschikbaar wordt gesteld”, zegt Corina Gielbert, directeur van het Nationaal Ouderenfonds.

Update 06:25 – Zorgmedewerker krijgt eigen risico vergoed na corona

Een ledencollectief van mensen in de zorg, IZZ, gaat aangesloten zorgmedewerkers het verplichte eigen risico vergoeden als zij door corona in het ziekenhuis belanden. Het idee: zorgpersoneel extra steun en waardering bieden. Dat schrijft het AD vrijdag.

Stichting IZZ heeft een eigen collectieve zorgverzekering, waarbij zo’n 230.000 zorgmedewerkers zijn aangesloten. Naar verwachting zullen dit en volgend jaar 450 van hen moeten worden opgenomen of medicijnen moeten gebruiken na coronabesmetting.

Eerder dit jaar pleitte de stichting tevergeefs bij de overheid voor een vergoeding van het verplichte eigen risico, maximaal 385 euro, voor zorgmedewerkers die corona oplopen tijdens hun werk.

De leden krijgen als ze ernstig ziek zijn – naast de compensatie van het verplichte eigen risico – de maximale wettelijke collectiviteitskorting van 5 procent, een financiële bijdrage van 30 euro voor hun aanvullende IZZ-zorgverzekering en extra psychische zorg en gegarandeerde hulp. Die kan nodig zijn wanneer hun behandeling door een omzetplafond (het maximum dat een zorgverlener bij de verzekeraar mag declareren) wordt uitgesteld.

Update 00:35 – Sterfte nam vorige week niet verder toe, maar blijft hoog

Er zijn vorige week opnieuw meer mensen dan gebruikelijk overleden, maar het aantal neemt niet verder toe. Er stierven 3630 mensen, ongeveer evenveel als een week eerder, toen 3644 mensen overleden. De sterfte in week 45 (2 tot en met 8 november) is 700 hoger dan was verwacht voor deze periode, meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Ook de sterfte in verpleeghuizen stijgt niet verder en neemt zelfs iets af. Ten opzichte van een week eerder overleden ruim 1400 mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen. Dat zijn er 100 minder dan de week ervoor.

Vergeleken met een week eerder is de sterfte onder mannen in week 45 verder toegenomen en overleden vaker mannen dan vrouwen, ofschoon er meer oudere vrouwen dan mannen zijn. Dat gebeurde volgens het statistiekbureau ook tijdens de eerste golf van de corona-epidemie. De oversterfte bij mannen was destijds 38 procent, bij vrouwen 29 procent.

Sinds week 39 (21 september) is de wekelijkse sterfte volgens het CBS hoger dan verwacht. Tijdens de eerste golf van de corona-epidemie overleden circa 10.000 mensen bij wie Covid-19 de vastgestelde of vermoedelijke doodsoorzaak was.

Update 00:04 – Pfizer-topman: ik zou mijn dochters er ook mee vaccineren

Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer in Nederland, zou zichzelf met het coronavaccin van zijn concern laten inenten “en mijn dochters ook”.

In het programma Op1 zei hij donderdagavond “dat er eindelijk een beetje licht aan het einde van de tunnel zichtbaar is”. Ook sprak hij de bewering van president Donald Trump tegen dat het Amerikaanse concern bewust gewacht zou hebben met de bekendmaking van de effectiviteit van het vaccin tot na de verkiezingen. Het ging volgens Kaptein vooral om de snelheid van de wetenschap en “had niets met de verkiezingen te maken”.

Maandag werd bekend dat het coronavaccin van de farmaceuten Pfizer en BioNTech volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief is bij het voorkomen van een coronabesmetting.

Kaptein verwacht dat begin 2021 kan worden begonnen met vaccineren en gaat er tevens van uit dat het vaccin tegen Covid-19 “minstens een jaar gaat werken”. Volgens hem zijn echter ook de vaccins van de andere farnaceuten nodig om de hele wereldbevolking te kunnen vaccineren.

Volgens hem “weten we dat de bijwerkingen van het vaccin beperkt zijn” en kunnen die leiden tot griepachtige verschijnselen als koorts of moeheid. Als eventueel gevaar voor de toepassing ziet hij alleen vertraging opdoemen als er een onverwachte bijwerking aan het licht komt.

Nederland zou op het totaal van 300 miljoen doses van het Pfizer-vaccin voor de EU-lidstaten aanspraak kunnen maken op 11,6 miljoen doses. Er zijn twee prikken nodig per persoon.