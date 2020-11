De tweede coronagolf lijkt voorzichtig af te vlakken. Het aantal besmettingen daalt gestaag en ook het aantal patiënten in de ziekenhuizen neemt langzaam af. Tot en met woensdag 18 november gelden er strengere coronamaatregelen, daarna gaan we weer terug naar de ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op maandag: 4.707

– Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op maandag: 2.317

– Aantal coronapatiënten op de intensive care op maandag: 600

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 8.141

Update 07:04 – NS vraagt reizigers zich voor treinrit te registreren

De NS vraagt vanaf woensdag aan reizigers om zich, voordat ze in de trein stappen, aan te melden. Wie dat heeft gedaan, krijgt een seintje als de trein drukker lijkt te worden of uitvalt, meldt de vervoerder. De aanmelddienst is te vinden in de NS-app.

Hoewel de NS door de gedeeltelijke lockdown minder reizigers vervoert dan gebruikelijk, zijn er toch ook reizigers die uit angst voor drukte een ander vervoersmiddel kiezen, geeft NS-topman Tjalling Smit aan.

Met de zogenoemde Treinwijzer liep eerder een proef op het traject Amsterdam-Zandvoort en wanneer reizigers een fiets meenemen. Daardoor is de techniek achter de Treinwijzer bijna 200.000 keer getest. De afgelopen weken heeft de NS de voorspelling voor drukte in treinen naar eigen zeggen verbeterd en aangepast op de coronasituatie.

Update 06:34 – Feest Sint-Maarten is dit jaar anders dan anders

Het coronavirus zorgt ervoor dat Sint-Maarten dit jaar anders gaat dan andere jaren. In de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Noord-Holland Noord krijgen ouders het dringende advies woensdagavond niet met hun kinderen en een lampion langs de deuren te gaan. In andere regio’s, zoals Groningen en Friesland, vinden ze het wel kunnen als er maar voldoende afstand wordt gehouden tijdens het traditionele feest waarbij kinderen een liedje zingen in ruil voor iets lekkers.

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen geeft in een filmpje op Twitter tips over hoe Sint-Maarten coronaproof kan worden gevierd, bijvoorbeeld door 1,5 meter bij de deur af te tekenen met stoepkrijt en voorverpakt snoep uit de delen. Ook adviseert hij in kleine groepjes op pad te gaan met zo weinig mogelijk volwassenen.

Burgemeester? Gaat #SintMaarten wel door? Ja, maar iets anders dan normaal. Samen met Mauro en Julia legt burgemeester Koen Schuiling uit hoe dat gaat… #coronavraag pic.twitter.com/joqdXqWONV — Gemeente Groningen (@gem_groningen) November 9, 2020

Op de website van de gemeente Amsterdam, waar het wordt afgeraden langs de deuren te gaan, staan alternatieven voor de viering van Sint-Maarten. Thuis een snoepjesspel doen, zelf een lampion maken of binnen liedjes zingen zijn enkele opties.

Sint-Maarten wordt niet overal in het land gevierd. Op de site van de Rijksoverheid staat ook het advies alleen met het gezin of in kleine groepjes langs de deuren te gaan en minimaal 1,5 meter afstand te houden.

Update 05:55 – Hooguit de carnavalsvlaggen hangen uit op de 11e van de 11e

Traditioneel viert het zuiden van Nederland de 11e november als de aftrap van het carnavalsseizoen. De 11e van de 11e levert jaarlijks grote mensenmenigten op in steden als Maastricht, Den Bosch en Eindhoven. Door de coronacrisis zijn woensdag echter alle activiteiten geschrapt. Wel is er in Limburg een bescheiden livestream van de regionale omroep L1 met carnavalsmuziek. En natuurlijk hangen de vlaggen uit. In Limburg het rood-geel-groen van de ‘vastelaovend’, in Brabant verschilt de kleur per gemeente.

De aftrap van carnaval zal woensdag vooral in huiselijke kring worden gevierd. Alle evenementen zijn afgelast, zei Rob van de Laar van de Brabantse carnavalsfederatie. “Alle kroegen zijn dicht”, zei hij. “Er gebeurt dus niks. Alleen de vlaggen hangen uit.” Het komende carnavalsseizoen is ook ongewis. “We hebben in Brabant lang afgewacht en niet te snel beslissingen genomen”, zegt Van de Laar. “Maar inmiddels hebben de meeste grote carnavalsorganisaties beslist dat er geen evenementen of optochten zijn.”

Iets dergelijks geldt voor Limburg. De 11e van de 11e vieren als begin van een seizoen dat toch niet doorgaat, wekt weinig enthousiasme, blijkt uit een rondgang. De Limburgse aftrap zou in Roermond worden gevierd, maar door de coronamaatregelen mag het niet doorgaan.