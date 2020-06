Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis in Nederland.

Het aantal bevestigde coronadoden in Nederland is opgelopen tot 6.042

In totaal zijn er tot nu toe 48.087 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen is aan het afvlakken: 11.805 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment nog 80 coronapatiënten op de intensive care.

Update 07:05 – Tientallen gemeenten hebben miljoenen euro’s moeten bijlenen

Tientallen gemeenten hebben miljoenen euro’s moeten bijlenen om salarissen, uitkeringen en subsidies te kunnen betalen. Door de coronacrisis zijn hun inkomsten sterk gedaald en uitgaven flink gestegen, meldt het AD na eigen onderzoek.

De gemeente Haarlemmermeer leende 24 miljoen euro, Breda 15 miljoen, Terschelling 2 miljoen en Middelburg 11 miljoen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) om het hoofd boven water te houden. Gemeenten zagen bronnen van inkomsten als toeristenbelasting en parkeergelden opdrogen. Doordat ondernemers, burgers en sportclubs uitstel van betaling kregen, kwam er nog minder geld binnen.

Update 06:30 – Studenten geven basisschoolleerlingen en middelbare scholieren bijles

Studenten gaan basisschoolleerlingen en middelbare scholieren helpen bij het inlopen van achterstanden door de coronacrisis. Dat hebben onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven afgesproken met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH).

Een deel van de kinderen en jongeren heeft een achterstand opgelopen als gevolg van de coronacrisis. Studenten van lerarenopleidingen en pedagogische studies kunnen leraren hierin bijstaan. Zo doen studenten, onder begeleiding, extra praktijkervaring op, verdienen ze in bepaalde gevallen studiepunten of wat extra’s als een vakantiebaan.

Update 03:30 – Kermisexploitanten demonstreren tegen coronamaatregelen op het Malieveld in Den Haag

Kermisexploitanten demonstreren donderdag vanaf 11.00 uur op het Malieveld in Den Haag. Ze zijn het er niet mee eens dat kermissen tot tenminste 1 september verboden zijn wegens het coronavirus. Woensdag lieten ze weten zich niet te gaan houden aan een voorwaarde rond de manifestatie die de gemeente Den Haag stelde, namelijk het aantal kermisvoertuigen op het Malieveld.

De gemeente wil maximaal tien kermisvoertuigen toestaan en dat andere voertuigen geparkeerd worden bij het ADO stadion. Maar de betogers willen er met 150 wagens en attracties heen. De exploitanten zeggen vast te houden aan de eigen plannen. De gemeente heeft al gezegd dat gehandhaafd zal worden op het schenden van de voorwaarden.

Update 03:30 – Eerste vaatje nieuwe haring wordt aangeboden aan zorgverleners Erasmus MC in Rotterdam

Het eerste vaatje nieuwe haring wordt donderdag aangeboden in het Erasmus MC in Rotterdam. Ernst Kuipers (voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg) en Diederik Gommers (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) nemen het in ontvangst. Daarna worden alle zorgverleners in het ziekenhuis op haring getrakteerd, net als het personeel in ziekenhuizen in Groningen, Enschede en Breda.

Door de coronamaatregelen kon de traditionele veiling van het eerste vaatje Hollandse nieuwe voor het eerst in 35 jaar niet doorgaan. Op de vraag aan wie het vaatje dan moest worden gegund, kwam volgens het Nederlands Visbureau al snel het antwoord: “de hardwerkende zorgverleners in de frontlinie”. Gekozen is voor Kuipers en Gommers omdat zij al maanden het gezicht van de strijd tegen het coronavirus zijn en daarmee de verpersoonlijking van die groep.

De veiling van het eerste vaatje, op de visafslag in Scheveningen, is altijd de start van het nieuwe haringseizoen.

Update 03:00 – ‘Meer jonge huizenkopers tijdens coronacrisis’

Het aantal jonge huizenkopers in de leeftijd tot 35 jaar is sinds het begin van de coronacrisis met 40 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Dat meldt De Hypotheker op basis van eigen cijfers. Volgens de hypotheekadviseur is de stijging opmerkelijk, omdat starters het juist erg moeilijk hebben op de huizenmarkt.

Maar nu het aanbod aan woningen de laatste tijd weer wat toeneemt en de woningmarkt langzaam lijkt te stabiliseren, vinden steeds meer starters volgens De Hypotheker hun weg naar de markt. Ook zouden ze willen profiteren van de lage rente nu de bodem van de hypotheekrente bereikt lijkt te zijn. De hypotheekadviseur denkt dat ze in veel gevallen financiële steun van hun ouders krijgen.