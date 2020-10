Het coronavirus is bezig met een comeback. Het aantal besmettingen loopt in rap tempo op, er komen steeds meer patiënten op de ic’s te liggen en ziekenhuizen zijn weer begonnen met het verspreiden van patiënten. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland van zaterdag 3 oktober.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op vrijdag: 3.831

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis: 733

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care: 160

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.428

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 09:30 -‘Vanaf volgende week meer coronatests beschikbaar’

Vanaf komende week zijn er volgens het ministerie van Volksgezondheid wekelijks 395.000 coronatests beschikbaar. Dat zijn er 125.000 meer dan de afgelopen week. “De verwachting is dat we in oktober voldoen aan de vraag. Het ziet er goed uit”, aldus een woordvoerder.

Dat betekent overigens niet dat het tekort aan testcapaciteit vanaf maandag verholpen is, benadrukt de zegsman. “Daarvoor is meer nodig, omdat de GGD’s dat vele testen ook aan moeten kunnen. Maar we huren ook steeds meer onderzoekscapaciteit in.” Aan het einde van de maand moeten er dagelijks ongeveer 70.000 testen beschikbaar zijn, is de bedoeling.

Op dit moment is het niet mogelijk om iedereen te testen die een coronatest heeft aangevraagd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zei vrijdag dat “een sterkere regie” de tekorten kan verkleinen, zodat er meer ruimte is om mensen te testen. Nieuwe testmanieren kunnen daarbij hepen, maar moeten wel zorgvuldig worden toegelaten.